Sechs Tore vorne, sechs Tore hinten

Die HG ließ sich von einer durch Staus verlängerten Anfahrt nicht aus dem Konzept bringen; man startete mit einer kämpferischen Einstellung. Die „Damen in Rot“ zeigten von Anfang an, dass man nicht gewillt war, die Punkte dem Gegner zu überlassen. Die Abwehr kämpfte um jeden Ball, im Angriff spielte man konsequent die einstudierten Auftakthandlungen und ließ den Ball bis zur freien Spielerin mit Druck durch die Reihen wandern. So erarbeitete man sich beim Stand von 7:2 eine Fünf-Tore-Führung (12.). Die Gäste drückten weiter aufs Tempo und bauten den Vorsprung bis zum 12:6 in der 16. Minute weiter aus.

Mit zunehmender Spielzeit ließ die HG Königshofen/Sachsenflur etwas mehr in der Abwehr zu. So fand der Gegner besser Spiel und kam über 7:13 auf 10:13 heran, während die HG kein Tor erzielte. Beim Spielstand von 17:13 für Königshofen/Sachsenflur wechselte man die Seiten.

Brühl stellt erfolgreich um

Brühl stellte als taktisches Mittel – um den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen – die Abwehr von einer offensiven 5:1-Deckung auf eine 4:2-Deckung um und nahm die beiden Rückraumspielerinnen der HG auf den Halbpositionen kurz. Dieses taktische Mittel sollte für die Gastgeberinnen greifen, während die HG im Angriff zu schnell abschloss und nicht in der Lage war, die sich durch die offensive Deckung bietenden Räume zu nutzen. So erzielte Brühl den Ausgleich (17:17 / 35.).

Der Trainer der HG hatte genug gesehen, er nahm die Auszeit. Danach erzielte man in der 36. Minute das erste Tor im zweiten Durchgang zum 18:18. Allerdings knüpfte die HG Köngishofen/Sachsenflur in der zweiten Hälfte in der Abwehr nicht mehr an die starke Leistung aus dem ersten Durchgang an. Zu selten unterbrach man das Spiel der Brühlerinnen, die jetzt den Ball gut laufen ließen. So kam immer häufiger die an diesem Tag gut aufgelegte Maike Renkert zum Abschluss oder war nur noch durch ein Foul zu stoppen.

Die Gastgeberinnen setzten sich über 22:19, 24:21 bis hin zum 29:22 in der 52. Minute ab. Auch wenn die HG in der Abwehr noch versuchte, durch eine 5:1-Deckung das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, war man nicht mehr in der Lage, die notwendigen Tore zu erzielen. Man scheiterte in den zweiten 30 Minuten auch immer häufiger an der gegnerischen Torhüterin oder machte leichte Fehler, die der Gegner für sich nutzte. Am Ende musste sich die HG Königshofen/Sachsenflur mit 25:31 geschlagen geben.

Anna Winkler fehlte

Die HG hat auch in diesem Spiel gezeigt, dass man sehr wohl mit Mannschaften aus dem Mittelfeld mithalten kann. Es fehlte an diesem Tag mit Anna Winkler (studienbedingt) eine Leistungsträgerin. Positiv hervorzuheben ist, dass jede Feldspielern ein Tor erzielte. Darauf sollte nächste Woche beim Heimspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen aufgebaut und über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung gezeigt werden. Der Gegner wird mit Respekt ins Taubertal reisen, da die HG Königshofen/Sachsenflur das Hinspiel gegen einen aggressiven jungen Gegner auch für sich entschied. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018