Selbst in der Halle wird es „närrisch“

Buchen.Die fünfte Jahreszeit steht in der Faschenachtshochburg Buchen kurz bevor und die Sparte Handball heißt am Samstag zur großen Huddelpätzparty in der Sport- und Spielhalle willkommen. Die zweite Männermannschaft trifft auf den TV Bad Rappenau, die Damenmannschaft wird gegen die TSV Hardthausen ihre ganze Klasse zeigen müssen und für die erste Mannschaft kommt es zum Topspiel gegen die NSU Neckarsulm II.

Eröffnet wird der Heimspieltag von der gemischten E-Jugend. Sie treffen in einem kleinen „Derby“ auf das sieben Kilometer entfernte Walldürn. Anwurf ist dort um 12.45 Uhr.

Danach geht es für die Mannschaft von Kai Dosch und Jürgen Leis gegen die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Die gemischte D-Jugend betritt um 14:15 Uhr das Spielfeld.

Senioren im Hexenkessel

Ab 16 Uhr geht es schon mit den Seniorenmannschaften im Hexenkessel los. Die zweite Mannschaft spielt gegen den aktuellen Tabellenvorletzten TV Bad Rappenau. Das Hinspiel in der Mühltalhalle ging deutlich mit 41:25 an die Jungs aus dem Odenwald. Auch in den vergangenen Jahren hatten die Rappenauer Wölfe nie wirklich eine Chance in Buchen, und dies soll sich auch in der Saison 2018/19 nicht ändern. Anwurf ist um 16 Uhr. In der ersten Halbzeit war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Oedheimer Sporthalle, doch in der zweiten Halbzeit ging das Spiel dann recht schnell an die SG Degmarn-Oedheim. Ganz anderes soll es gegen den Tabellenzweiten TSV Hardthausen laufen, man kann gegen die Schwaben befreit aufspielen, denn sie sind im Hexenkessel Buchen klarer Favorit. Die „Ladies“ aus der Bleckerstadt Buchen liegen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld der Tabelle.

Anpfiff um 18 Uhr

Viele Zuschauer und Fans sind trotzdem für einen TSV-Sieg in heimischer Halle breit gestimmt, denn schon viele Favoriten sind in Buchen oft gestrauchelt. Anpfiff ist zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. Man konnte es gar nicht so richtig fassen, als das Ergebnis letzten Sonntag nach 60 gespielten Minuten auf der Spielstandsanzeige in Oedheim erschien. Ein 34:22-Erfolg in der Fremde, so etwas gab es schon sehr lang nicht mehr beim TSV Buchen.

Gegen die NSU Neckarsulm 2 will man dann gern noch ein größeres Ausrufezeichen setzten. Das Hinspiel konnte man schon völlig überraschend mit 22:21 für sich entscheiden. Es steht nicht nur dieses Topspiel „Erster gegen Zweiter“ auf dem Programm, sondern es findet auch die große Huddelbätzparty der Buchener Handballnarren statt. Schon seit Jahrzehnten ist diese Veranstaltung groß im Kalender aller Fans und Zuschauer markiert.

Mit „Hinne houch“ und dem altbekannten „Kerl, Wach Uff“ wird die Mannschaft von der Buchener Krachkapelle nach vorn gepeitscht, um das Spitzenspiel in der Bezirksliga im Handballkreis Heilbronn-Franken für sich zu entscheiden. Ein Sieg gegen die BWOL-Vertretung steht somit nichts mehr im Wege.

Das Schiedsrichter Duo Gaudernack/Häfner die, die Huddelbätzparty nur zu gut kennen, werden das Spiel zur gewohnten Zeit um 20 Uhr eröffnen.

Danach lädt die Sparte Handball des TSV Buchen mit frisch gezapften Bier und Barbetrieb zur großen Huddelpätzparty ein. tsv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019