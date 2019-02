Selbstbewusst, doch mit dem nötigen Respekt

Recht kurios und äußerst unvorteilhaft gestaltet sich in dieser Saison der Landesliga-Spielplan für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Am Sonntag um 18 Uhr steht für den Tabellenzweiten aus dem Taubertal bei der TG Laudenbach erst das zweite Ligaspiel in diesem Kalenderjahr auf dem Programm. Die Begegnung im Rhein-Neckar-Kreis ist für die „Grün-Weißen“ gleichzeitig das vierte Auswärtsspiel in Folge.

In den drei vorangehenden Partien wurde das Team von Trainer Martin Keupp nicht gerade vom Glück verwöhnt. Sowohl beim Spitzenreiter Malschenberg, als auch in Brühl verlor die HSG jeweils mit einem Tor Differenz denkbar unglücklich. Beim TV Mosbach reichte es trotz mäßiger Leistung immerhin zu einem Remis. Trotz dieser unnötigen Punktverluste konnten die Kreisstädter mit aktuell 18:8 Punkten den zweiten Tabellenplatz verteidigen und Spitzenreiter Malschenberg (20:6 Punkte) lediglich um zwei Zähler davonziehen lassen. Noch zählt die HSG damit zum engen Kreis der Titelanwärter, doch um weiterhin vorn mitreden zu können, muss endlich wieder ein doppelter Punktgewinn her. Entsprechend motiviert und selbstbewusst treten die „Grün-Weißen“ die Reise nach Laudenbach an. Sie wissen allerdings auch um die Schwere dieser Aufgabe.

Die Gastgeber spielen eine starke Runde und liegen mit 17:11 Punkten auf Rang vier. Das Team von der Bergstraße hat damit durchaus Chancen, auch noch ganz vorn mitzumischen. Gerade vor eigener Kulisse blieb die Mannschaft bisher ungeschlagen und holte aus acht Heimspielen sieben Siege und ein Unentschieden. Zuletzt entführte die TG auch aus Mosbach beide Punkte. Schon im Hinspiel boten sich beide Teams über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. Der letztlich klare 30:23-Heimerfolg der HSG täuscht etwas über die wahre Spielstärke des Gegners hinweg, das Match in der Grünewaldhalle war lang hart umkämpft. Die Gastgeber konnten sich erst in der Schlussphase entscheidend durchsetzen.

Diesen Erfolg wollen die Gäste in Laudenbach wiederholen, auch wenn Trainer Martin Keupp nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Definitiv fehlen wird Florian Brezina, hinter dem Einsatz von Dominik Gärtner steht noch ein Fragezeichen. Bei den „Grün-Weißen“ lief zuletzt nicht alles rund, doch die Mannschaft weiß, dass sie mit Konzentration und bedingungslosem Einsatz jeden Gegner schlagen kann.

