Selbstvertrauen zu spüren

Waldb. – HSV Main-Tauber 27:32

HSV Main-Tauber: M. Schack (Tor); B. Schack (Tor), Kunzmann; Roesle, Lejic, Enzfelder, Eichelbrönner, Wießler, Akbulut, Witt, Merola.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der HSV Main-Tauber am Samstag in Waldbüttelbrunn.

Gegen den Bezirksoberligaabsteiger und Mitfavoriten um den Aufstieg gelang ein hochverdienter 32:27-Erfolg. Den Wertheimern, bei denen die beiden Ex-Waldbüttelbrunner Kevin Kunzmann und Julian Enzfelder in der Startformation standen, war das große Selbstvertrauen von Beginn weg anzumerken. Während sich der Waldbüttelbrunner Angriff in der Anfangsphase häufig die Zähne an Wertheim ausbiss, lief die Offensivmaschinerie auf Hochtouren. Die Hausherren hatten kaum Zugriff, und so war DJK Trainer Dominik Lohn gezwungen seine Abwehrformation mehrfach zu ändern. Vor allem Kunzmann und Enzfelder schienen gegen ihre ehemaligen Kollegen hochmotiviert und initiierten einige gute Angriffe. Schon nach 14 Minuten lagen die Wertheimer mit 5:10 in Front, weswegen die Gastgeber schon früh eine Auszeit nehmen mussten.

Doch auch in der Folgezeit lief es für den Absteiger nur bedingt besser. So gelang es dem HSV den Vorsprung bis zur Pause auf komfortable sieben Tore auszubauen. Dies wollten die Sumpfler nicht auf sich sitzen lassen. Mit Wut im Bauch und deutlich verbessert kamen sie aus der Halbzeit. Mit einer speziellen Doppelmanndeckung provozierte die DJK einige vermeidbare Fehler. Auch im Angriff gelang Waldbüttelbrunn nun mehr.

Mit einem 5:0-Lauf zwischen der 36. und der 48. Minute ließen die Hausherren den Vorsprung auf 22:19 schmelzen. Zu allem Überfluss sah Neuzugang Kevin Roesler, bis dato einer der besten Wertheimer Spieler, kurz zuvor auch noch die Rote Karte aufgrund seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe. Doch die Wertheimer zeigten keine Nerven. Um das Spiel zu beruhigen, brachte Trainer Michel zwölf Minuten vor Ende den routinierten Daniel Wießler ins Spiel. Diese Aufgabe erledigte dieser mit Bravour. Zwar kam der Absteiger zwischenzeitlich noch einmal auf zwei Tore heran, wirklich beeindrucken ließen sich die Gäste davon aber nicht. Mit dem Treffer zum 29:25 drei Minuten vor Ende war die Messe dann gelesen. Alles in allem war es ein hochverdienter Sieg. Spielerisch war man dem Gegner über weite Strecken überlegen und selbst, als das Spiel zu kippen drohte, ließ man sich nicht aus der Ruhe bringen. So steht die DJK nach Spielende trotz großem Kampf mit leeren Händen da. Kommende Woche empfängt der HSV die TG 48 Würzburg, während für die Sumpfler ein spielfreies Wochenende ansteht.

Trainer Konrad Michel zeigt sich sehr zufrieden mit seinem Team und verteilt zudem ein Sonderlob: „Man hat von Beginn an gemerkt, dass es ein besonderes Spiel ist. Beide Teams waren extrem heiß auf den Sieg, vielleicht auch, weil es gegen einige Ex-Kollegen ging. Ungünstig für uns war die rote Karte gegen Kevin, der bis dahin alles getroffen hatte. In dieser Situation waren die Schiedsrichter vielleicht etwas zu kleinlich. Generell muss ich aber ein Lob an die beiden aussprechen.“ hsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018