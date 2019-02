Selten Verbandsliga-Qualität

TV Neuthard – HG Königshofen/Sachsenflur 20:32

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller, A. Sander (beide Tor); D. Meyer (1/1), Wetterich (1), T. Sander (3), Hensel, Buchinger (3), Bleckmann (4/2), M. Fischer (6), Veith (1), C. Müller, Hupp (1)

Auch gegen den TV Neuthard blieb die HG Königshofen/Sachsenflur ohne Punkte. Dabei war der Gegner vom Papier her eigentlich einer, mit dem man in der Verbandsliga mithalten könnte.

Dies gelang nur bis zum 3:3. Danach kam von den Gästen aus dem Taubertal gar nichts mehr. Eine Abwehr war im Grunde nicht vorhanden, und so machte man es den Neuthardern sehr einfach, schnell davon zu ziehen. Das Angriffsspiel lahmte ebenfalls. Der „Vorgezogene“ des TV brachte die HG so aus dem Konzept, dass es eine Vielzahl von Fehlern gab und daraus resultierten Kontertore. 11:3 stand es nach 20 Minuten und wieder einmal „vergeigte“ die HG ein Spiel in kürzester Zeit. Danach erwachten „die Jungs in Rot“ aus ihrem Koma, doch der Halbzeitstand von 16:7 war bereits die Vorentscheidung.

Der zweite Abschnitt verlief dann etwas besser, doch Verbandsliga–Qualität konnte man selten erkennen. Neuthard verwaltete das Ergebnis und tat nur noch so viel es musste. Das meiste wurde von den Gästen auf dem Silbertablett serviert. In Phasen, in denen die HG das Tempo hoch hielt, gelangen auch schön herausgespielte Tore, allerdings fing man damit unerklärlicher Weise erst nach 40 Minuten an. Am Ende verlor die HG 20:32 und bleibt somit 2019 sieglos. Wird die Mannschaft weiter solche leblosen Auftritte abliefern, bleibt sie das auch bis zum Saisonende. sr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019