SG Heddesheim ganz nah am Titel

Heddesheim.Das war ein riesiger Schritt in Richtung Meisterschaft: Die Handballer der SG Heddesheim nahmen die Auswärtshürde beim TSV Birkenau, gewannen mit 28:24 (12:13) an der Stelle, wo eine Woche zuvor noch der härteste Konkurrent um den Titel, der HC Neuenbürg, unterlag. „Das war eine ganz starke Leistung“, betonte Heddesheims Spielertrainer Martin Doll.

Angesichts von drei Zählern Vorsprung auf die beiden punktgleichen Verfolger Wiesloch und Neuenbürg (beide 34:10), hat Heddesheim nun alle Trümpfe in der Hand. Vier Spiele stehen nach der Osterpause noch an. Dennoch wollen die Nordbadener ihrer Linie treu bleiben. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Durch sind wir noch lange nicht“, so Doll.

In der gut besuchten Langenberghalle entwickelte sich von Beginn an ein umkämpftes, aber immer faires Spiel. Die beiden Abwehrreihen prägten dabei die Partie, in der Birkenau den besseren Start hatte (8:5, 16. Minute), dann aber von den Gästen binnen sechs Minuten mit einem 5:0-Lauf ausgekontert wurde. Doch auch die 10:8-Führung der SGH (22.) brachte keine Sicherheit. Beim 13:11 waren die Odenwälder wieder vorne.