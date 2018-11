Sieg beim Spitzenreiter

SG Degmarn/Oedheim – HSG Taubertal 28:29

Taubertal: Kuhn (Tor/1 Tor), Zöller (6/davon 1 Siebenmeter), Schnäbele (1), Jeremic (3), Kieser (7), Ruppert, Wildt (1), Armbruster (1), Eckert (1), Schöninger (1), Harbich (7)

Da die SG Degmarn/Oedheim vor diesem Spieltag auf Rang eins rangierte, war es den Handballerinnen der HSG Taubertal schon im Vrfeld bewusst, dass es ein schweres Spiel werden würde, zumal man auf Abwehrchefin und Mittelfrau Manuela Müller verzichten musste. Deren Fehlen sollte durch Claudia Schöninger kompensiert werden.

Von Beginn an zeigten die Oedheimerinnen, dass sie nicht ohne Grund an der Spitze der Tabelle stehen und sie gingen bis zur 15. Minute mit 7:3 in Führung. Die Taubertälerinnen fanden jedoch ab diesem Zeitpunkt immer besser ins Spiel und wandelten den Rückstand bis zur Pause in eine 12:11-Führung um.

Nach der Pause war es vor allem Mandy Harbich, die aus dem Rückraum ein Tor nach dem anderen erzielte, daraufhin aber durch kurze Deckung aus dem Spiel genommen wurde. Die dadurch entstandenen Lücken in der Abwehr der Gastgeberinnen nutzten die Taubertälerinnen aber gut und hielten deshalb ihre Führung bis zum Schluss. Vor allem Melanie Kieser auf der Linksaußenposition trug mit sieben Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Dank dieser geschlossenen Mannschaftsleistung und einem starken Willen steht die Mannschaft nun mit 10:4 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. hsg

