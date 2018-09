Sieg mit Premieren

Richen – TSV Buchen 19:32

Buchen: Theobald (Tor), Nirmaier (Tor), Kraus (1), Weber J. (2), Kraft (4/2), Weber R., Große (7), Beck, Weis M., Weis J. (1), Schmitt (2/2), Röckel (5/1), Weimer (9), Dosch (1).

Nach 146 Tagen ohne wettbewerbsmäßigen Handball in der Bezirksliga Heilbronn-Franken durften die Buchener Handballer wieder ins Geschehen eingreifen. Nach der verkorksten vorigen Saison und der sehr durchwachsenen Vorbereitung war man gewillt, trotz allem mit einem positiven Ergebnis in die Saison zu starten. Gespielt wurde in Richen.

Als sich der TSV Buchen dann erstmals ein Vier-Tore-Polster erarbeitet hatte, sahen sich die Gastgeber zu ihrem ersten Team-Time Out gezwungen. Einzig es half nichts. Die letzten Minuten des ersten Durchgangs nutzen die Buchener, um auf 16:10 zu stellen.

Meist richtige Entscheidungen

Der zweite Spielabschnitt begann wie der erste. Vier Tore für „Grün-Weiß“, ein Tor für Schwarz und die Buchener lagen mit 11:20 in Front (35.). Erneut sah sich der Trainer des TB Richen gezwungen, rhetorisch auf seine Mannen einzuwirken.

Der TSV spielte an diesem Abend aber extrem abgeklärt und traf beinahe ausschließlich die richtigen Entscheidungen. Christoph Schmitt verwandelte einen Strafwurf zum 14:26-Zwischenstand.

Die Schlussphase nutzte Sebastian Wiener auf der Buchener Bank noch für einige Premieren. Nachdem Raphael Weber und Marcel Weis bereits in der vergangenen Saison in der Kreisliga-Mannschaft zeigen durften, was in hnen steckt, kamen Sie nun zu ihrem Bezirksliga-Debüt. Zum Abschluss durfte sich im Tor noch einmal Michael Theobald auszeichnen. Mit seinem Gespannspartner Fabian Nirmaier und einer flinken Abwehr hielt man die Hausherren unter 20 Toren. Mit einer souveränen Vorstellung und einem 32:19-Auswärtssieg in der Tasche konnte der TSV hoch zufrieden abreisen. phk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018