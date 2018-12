Siegchancen gleich null?

Dennis Meyer will in Eppelheim auf die Zähne beißen. © Renk

Das Handballjahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Die HG Königshofen/Sachsenflur ist am morgigen Samstag (17 Uhr) nochmals im Einsatz – und das ausgerechnet beim Tabellenzweiten Eppelheim. Der war bereits zu Rundenbeginn Gegner der HG. Damals gab es 25:31 in der Tauber-Franken-Halle.

Mit nur zwei gewonnenen Spielen ist die HG nun Letzter in der Verbandsligatabelle, könnte aber mit einem Auswärtserfolg diese Position sogar „nach oben“ verlassen. Leider spricht aber nur wenig für einen Erfolg der Okuschko-Sieben. Eppelheim spielt eine hervorragende Runde, ist aktuell nur knapp hinter der SG Leutershausen platziert und wird wohl um die Meisterschaft mitspielen.

Für die HG wäre ein Erfolg extrem wichtig, will man den Anschluss im Abstiegskampf nicht verlieren. Das Hinspiel Anfang Oktober wurde nochmals aufgearbeitet und die Fehler von damals will man auf Seiten eigentlich nicht mehr machen. Es war kein schlechtes Spiel der HG damals, doch nach einer durchwachsenen Anfangsphase und einem sechs Tore-Lauf des TV war die Hoffnung auf Punkte schnell begraben.

Jetzt wollen die Spieler der HG nochmals alles raushauen und vielleicht im sechsten Anlauf zu Auswärtspunkten kommen. Ein Vorteil könnte sein, dass die HG am vergangenen Wochenende spielfrei war.

Valentin Okuschko hat seine Jungs nochmals richtig auf die Begegnung eingeschworen. So wie es aussieht, sind fast alle Spieler einsatzfähig. Hinter Dennis Meyer steht noch ein kleines Fragezeichen, doch wird er wohl nochmals auf die Zähne beißen. Selbst wenn es nun nichts mit Punkten werden sollte, will sich die HG so teuer wie möglich verkaufen, um dann zumindest mit einem guten Gefühl in die Rückrunde zu gehen, um dann vielleicht doch den Klassenerhalt zu schaffen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018