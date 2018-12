Siegesserie hält weiter an

Bad Wimpfen – Taubertal 26:38

HSG Taubertal: Kuhn (Tor), Zöller (10 Tore/davon 5 Siebenmeter), Schnäbele (1), Kieser (6), Ruppert (4), Wildt (2), Armbruster, Eckert (2), Schöninger (2), Müller (6), Harbich (5).

Trainer Klotz von der HSG Taubertal kam aufgrund eines eigenen Spieleinsatzes etwas zu spät – und verpasste so den extrem holprigen Start seiner Frauenmannschaft in dieses Spiel. Erst nach etwa acht Minuten wurde es besser und die HSG-lerinnen holten den anfänglichen Fünf-Tore-Rückstand Schritt für Schritt auf. Durch eine starke Abwehr, sicheres Angriffspiel und verwandeltem Sieben-Meter-Würfen von Anja Zöller gingen die Gäste in Führung und bauten diese bis zur Pause auf zehn Treffer Differenz aus.

Nach der Pause wurde die Stimmung auf dem Feld zunehmend aggressiver, was vor allem von den Gastgeberinnen ausging. Die Schiedsrichter mussten von nun an konsequenter bei ihren Entscheidungen sein. Zahlreiche Zeitstrafen waren die Folge. Der Heimmannschaft gelang es nicht mehr, den Abstand auf weniger als sieben Tore zu verringern. Obwohl die Bad Wimpfenerinnen durch offene Deckung beider Halbpositionen versuchten, den Spielfluss der HSG zu stören, ließen sich die Taubertälerinnen nicht beeindrucken, nahmen die Punkte mit nach Hause und festigten so den dritten Tabellenplatz. hsg

