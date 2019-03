Siegeswillig gegen TSV

Es geht wieder bergauf: Nach dem erfolgreichen Spiel der HG-Handball-Badenliga-Frauen am 23. Februar gegen den TV Schriesheim haben sie wieder neuen Siegeswillen erlangt.

Mit einem Sieg von 26:32 geht es wieder in die richtige Richtung. In der dreiwöchigen Spielpause konnten sich die Frauen gezielt auf das nächste Spiel am kommenden Sonntag (17.10 Uhr) gegen den Tabellennachbarn beim TSV Rintheim vorbereiten. Leider verloren die HG Damen das Vorrundenspiel gegen Rintheim, im November knapp mit drei Toren. Zu Beginn startete das Spiel sehr ausgeglichen, dennoch kam es in der Schlussphase zu Konzentrationsschwächen der HG Königshofen/Sachsenflur, wodurch die HG leider diese beiden wichtigen Punkte hergeben musste. Doch das möchte man besser machen, wie aus dem HG-Lager zu vernehmen ist. Für das kommende Spiel haben sich die Spielerinnen jedenfalls fest vorgenommen, die ganze Spielzeit über hellwach zu sein. mw

