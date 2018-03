So wie zuletzt gegen Rot

Anzeige

Nachdem die HG Königshofen/Sachsenflur zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf der Frauen-Badenliga eingefahren hat, steht am Sonntag um 15.30 Uhr das Spiel beim TV Brühl an. Im Hinspiel feierte die HG den ersten Heimsieg.

Der TV Brühl fand schwer in die Saison, allerdings scheint sich die Mannschaft in den jüngsten Spielen gefunden zu haben. Die langjährige Führungsspielerin und Leistungsträgerin der Brühler, Kerstin Siebenlist, ist nach langer Verletzung seit drei Partien wieder zurück und steigert sich von Spiel zu Spiel. So hat der TV Brühl zuletzt einen hohen Sieg eingefahren und steht nun im Mittelfeld.

Die HG befindet sich im Gegensatz dazu immer noch mitten im Abstiegskampf und kann jeden Punkt auf der Habenseite gebrauchen. Daher werden auch an diesem Wochenende wieder Einstellung und Kampfgeist eine wichtige Rolle spielen. Ist man in der Lage, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung eine bewegliche Abwehr zu stellen und das gegnerische Spiel immer wieder zu unterbinden, kann man sich auch in Brühl Chancen ausrechnen. Wichtig wird es sein, wie in der zweiten Halbzeit gegen den TSV Rot, die Fehlerquote zu minimieren und die gewonnenen Bälle sicher und konsequent nach vorne zu spielen.