Sogar der Siegtreffer wäre fast noch drin gewesen

Walldürn – Kochertürn 30:30

Walldürn: Mayer (Tor), Zöllner (9), Schlegel (7), Eiermann (6), D. Jaschek (3), Ziems (2), Günther (2), Gramlich (1).

Der Tabellenführer Kochertürn/Stein gastierte am Sonntag in der Nibelungenhalle in Walldürn. Die Vorzeichen der „Dürmer“ Handballer standen diesmal aber unter keinem guten Stern. Nachdem man letzte Woche die SG Bad Mergentheim 2 souverän mit 35:16 in eigener Halle besiegt hatte, fielen diese Woche neben den Langzeitverletzten Samuel Hefner, Georg und Yannik Walter auch noch Pascal Jaschek und Torwart Patrick Wunder verletzungsbedingt aus. Neben dieser Hiobsbotschaft war der Vorbericht der Gäste, in dem sie die Auswärtspunkte fest einplanten, nicht gerade ermunternd. Zum Glück konnte man Torwart Andreas Mayer reaktivieren, der sich für das Spiel bereiterklärte.

In den Anfangsminuten merkten die Gastgeber schnell, dass die jungen ehrgeizigen Mannen um Gästetrainer Habrock es ernst meinten. Mit voll besetzter Bank gaben sie von Beginn an mächtig Gas. Aber die Ansprache von SpG Trainer Teichert vor dem Spiel zeigte Wirkung, und die gerade einmal mit acht Mann besetzte Walldürner Handballmannschaft hielt voll dagegen. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel mit leichten Vorteilen für die HSG Kochertürn/Stein. Durch eine starke Abwehrleistung und tolle Torvorlagen von Gramlich und Günther ging Walldürn mit einem 14:16 in die wohlverdiente Halbzeitpause.

Und es ging genauso schnell nach der Pause weiter. Immer wieder kamen die Gäste über Kreisläufer Keicher und Rückraum Schwerdtle zum Erfolg. Auf der Gegenseite schafften die Walldürner Handballer fortwährend den Anschluss über Eiermann und Schlegel. Und ab der 45. Minute wuchs dann Walldürns Keeper Mayer über sich hinaus, hielt Ball um Ball und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Glänzende Einzelaktionen von Ziems und D. Jaschek sorgten für die Freiräume, die dann von Zöllner und Günther ausgenutzt wurden. Plötzlich war man dran. In der 59. Minute schaffte die SpG den unglaublichen Ausgleich zum 30:30. Ein Angriff später hatte HSG-Rückraum Schwerdtle den Siegtreffer per Strafwurf auf der Hand. Aber Walldürns Keeper Mayer brillierte erneut und hielt den Siebenmeter der Gäste souverän. So hatten plötzlich die Mannen um Teichert vor tobender Kulisse die Möglichkeit zum Siegtreffer für Walldürn. Doch die Gäste warfen sich in letzter Sekunde in einen unglaublichen Handballkempatrick von Günther und Schlegel und retteten somit das 30:30-Unentschieden. Im nächsten Spiel sind die Walldürner beim ETSV Lauda 2 zu Gast und haben dann die Möglichkeit, ins erste Tabellendrittel vorzustoßen. Anpfiff ist am 2. Dezember in der Sporthalle in Lauda um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018