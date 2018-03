Souveräne zweite Spielhälfte sichert den Erfolg

Anzeige

Nach sieben Partien mit fünf Niederlagen, einem Sieg und zwei geschenkten Punkten aufgrund einer Absage, galt es im Heimspiel gegen die Neckarsulmer Sportunion III, sich im umkämpften Tabellenmittelfeld mit zwei Punkten wieder nach oben zu orientieren.

Das Spiel, das noch zur Hinrunde zählte, war für die Kurstädter das erste Aufeinandertreffen mit den Gästen. Die Mannschaft präsentierte sich von Beginn an gut eingestellt, auch wenn noch einige Stammkräfte fehlten.

Nach einem guten Start bremsten die Gastgeber sich ein wenig selber aus, indem sie – wie schon so oft in dieser Saison – gute Torgelegenheiten ausließen. Das begünstigte beim Stande von 5:7 die Führung der Gäste in der 12. Minute.

In der Folge allerdings gingen die Taubertäler in Führung und bauten ihren Vorsprung durch einige Rückraumtore von Deis und Vetter stetig aus. Einige Unkonzentriertheiten in der Deckung ließen die Gäste zur Halbzeit wieder auf 13:16 herankommen.

Die zweite Hälfte gestalteten die Männer um Trainer Maag in souveräner Manier und ließen das letzte Aufbäumen der Gäste verpuffen. Schließlich gelang ein ungefährdeter Heimsieg, auch wenn das Ergebnis von 36:30 noch deutlicher hätte ausfallen können.

Da die Mannschaft schon am Faschingssonntag im Einsatz war, steht am Wochenende eine kleine Pause an. Weiter geht es in zwei Wochen bei der Reserve der SG Degmarn-Oedheim, dem Tabellenschlusslicht.

Doch gerade in den noch ausstehenden Heimspielen muss die Mannschaft wieder an den Beginn der Hinrunde anknüpfen. Dabei stehen noch einige interessante Partien auf dem Plan: das Derby gegen Lauda, die Partie gegen den Tabellenführer Obrigheim und das letzte Heimspiel gegen Schozach/B. II. sg

