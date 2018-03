„Spaß ist wichtig“

Anzeige

Bei Henk Groener darf es auch Spaß machen. Das sei ihm „ganz wichtig“, sagte der neue Bundestrainer der Handball-Frauen nach seinem beeindruckenden Debüt in der EM-Qualifikation gegen Spanien. Wie viel Freude der Niederländer seinen Spielerinnen offenbar schon jetzt bereitet, hatten sie beim überraschend klaren 33:24-Erfolg gezeigt. „Es ist sehr harmonisch mit Henk“, sagte Kreisläuferin Luisa Schulze. Die mit fünf Treffern erfolgreichste Deutsche Xenia Smits sprach von einem „tollen Neustart“. Groener selbst bleibt vor dem Rückspiel morgen um 20 Uhr in San Sebastián bescheidener. „Wir werden dort auf eine spanische Mannschaft treffen, die anders auftreten wird“, meinte der 57-Jährige nach dem phasenweise desolaten Auftritt des Olympia-Dritten von 2012 in Stuttgart. Lediglich in der Anfangsphase hatte die DHB-Auswahl Probleme mit den Gästen. dpa