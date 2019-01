Spiel war nach 20 Minuten entschieden

TSV Buchen – TB Richen 33:24

Buchen: Nirmaier (Tor), Theobald (Tor), J. Weber, Kraft (3), R. Weber (3), Große (4), Berberich (1), Omrcanin (5), Weis (3), Kleinert (1), Schmitt (3), Röckel (6/4), Weimer (4/1).

Eine lange Winterpause liegt hinter den Bezirksliga-Handballern des TSV Buchen. Geschuldet war diese dem Spielplan, einer Absage der Richener Gäste vor Weihnachten und der Handball-WM. Während die Buchener Herren zum Rundenbeginn zuerst zweimal auswärts antreten mussten, dreht sich zum Rückrundenstart das Heimrecht, und man darf „back-to-back“ in heimischer Halle spielen. Vermeintlich dankbar war da das Eröffnungsduell gegen den Tabellenletzten Richen. Schon im Hinspiel gewann man deutlich, und auch das Rückspiel sollte natürlich zwei Punkte bringen.

Doch die Richener hatten sich vor der Winterpause stabilisiert. Einige, nur knappe Niederlagen sollten Warnung genug gewesen sein und für Ernsthaftigkeit auf Buchener Seite werben. Die „Wienermänner“ starteten dementsprechend konzentriert ins neue Spieljahr, und Sascha Weimer erzielte das erste Pflichtspieltor im Jahr des 50. Bestehens der Handballabteilung des TSV Buchen, unnachahmlich von ganz weit draußen. Die Buchener Startaufstellung ließ dann auch nicht den Hauch eines Zweifels an ihrem Siegeswillen und setzte sich schnell ab. Schon nach gut zehn Minuten stellte Simon Röckel auf 8:2.

Auf der heimischen Bank begannen schon die ersten Wechsel. Omrcanin und Kleinert fügten sich nahtlos ins Spiel ein und steuerten einige schöne Aktionen bei. Beim 19:7 in der 22. Spielminute war die Luft dann draußen. Die Gäste hatten sich gefühlt schon mit der Niederlage abgefunden. Bis zum Pausenpfiff kamen sie dennoch wieder auf 12:22 heran.

Tempo verschleppt

In der zweiten Hälfte benötigten die Hausherren dann etwas Zeit, um wieder in Tritt zu kommen. Die Gäste verschleppten das Tempo und nahmen immer wieder Geschwindigkeit raus, um nicht noch mehr unter die Räder zu kommen. Doch die Taktik ging nur bedingt auf. Obwohl sich die Buchener Akteure einige „Auszeiten“ im Offensivspiel nahmen, gelang es, den alten Zwölf-Tore-Vorsprung wieder herzustellen und beim 27:14 sogar noch einen draufzusetzen.

In der Schlussviertelstunde häuften sich dann die Unkonzentriertheiten. Die Punkte waren verteilt, und im Prinzip hätte man die Partie auch abpfeifen können. Der TB Richen war an diesem Abend nicht in der Lage, die Buchener zu gefährden. Nach dem Raketenstart kamen die Gäste nie mehr in Reichweite. Erst in den Schlussminuten ließ der TSV noch Ergebniskosmetik zum Endstand von 33:24, zu. Eine Zufriedenheit, die man sich gegen die Topmannschaften der Liga sicherlich nicht erlauben darf, an diesem Abend jedoch zu entschuldigen ist.

