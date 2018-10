Spielertrainer Konrad Michel fällt vermutlich aus

HSV Main-Tauber – TV Ochsenfurt 31:22

HSV: B. Schack, M. Schack (beide Tor), Enzfelder (8 Tore), Roesler (7), Kunzmann (6), Michel (5/davon 1 Siebenmeter), Wießler (3), Eichelbrönner (1), Witt (1/1), Akbulut

Einen erfolgreichen Saisonstart erarbeitete sich der HSV Main-Tauber in der unterfränkischen Bezirksliga Südwest gegen den TV Ochsenfurt. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte steigerte sich das Team im zweiten Durchgang und ging als verdienter Sieger vom Feld.

Beide Mannschaften lieferten einen nervösen Beginn. Die Anfangsphase war von einfachen Ballverlusten und schlechter Chancenverwertung geprägt. Beide Teams nahmen sich nicht viel und so wechselte die Führung munter hin und her. In der ersten Halbzeit erarbeitete sich kein Team einen Vorsprung. Dass die Wertheimer trotz der schwachen Chancenverwertung mit immerhin 13 Treffern in die Kabine gingen, war auch der Tatsache zu verdanken, dass der TVO bei eigener Unterzahl den Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers auswechselte. So gelangen einige Treffer auf das leere Tor.

In der Pause schien Spielertrainer Konrad Michel die richtigen Worte gefunden zu haben. Sein Team kam verbessert aus der Halbzeit und setzte sich beim 15:12 mit drei Treffern ab. Ochsenfurt blieb bis zur 48. Minute jedoch in Schlagdistanz,. Dann startete der Aufsteiger beim Stand von 21:19 einen 5:0-Lauf. Danach war die Messe gelesen. Die Hausherren spielten routiniert mit dem Vorsprung im Rücken und bauten diesen weiter aus. Letztlich gewann die Mannschaft dank der klaren Leistungssteigerung verdient mit 31:22.

Getrübt wurde die Freude über den Sieg zum Saisonstart von der erneuten Knieverletzung des Spielertrainers Konrad Michel, der wohl für längere Zeit ausfallen wird. Nach Brandon Jamerson ist er der zweite Langzeitverletzte im Kader des HSV.

Erfreulich war hingegen das starke Comeback von Neuzugang Kevin Roesler, der nach Julian Enzfelder bester Torschütze seines Teams war.

Am kommendem Wochenende geht es gegen die DJK Waldbüttelbrunn II, die ihr Auftaktspiel ebenfalls klar gewonnen hat. HSV-Trainer Michel zeigte sich nach dem Spiel glücklich über den Sieg seiner Mannschaft: „Am Ende zählt, dass wir gewonnen haben und erfolgreich in die Saison gestartet sind. Dass die erste Halbzeit nicht gut war, ist uns bewusst. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Glücklicherweise konnten wir diese nach dem Seitenwechsel reduzieren. Wir wussten, dass Ochsenfurt ein unangenehmer Gegner ist. Dafür haben wir es dann gut gemacht. Dennoch müssen wir weiter an uns arbeiten. Nächste Woche geht es nach Waldbüttelbrunn. Dort können wir uns so eine erste Halbzeit nicht erlauben.“ mm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018