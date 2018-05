Stärkung für Abwehr und Rückraum

Anzeige

Ein „Löwe“ in der Jugend

Überhaupt hatte er nach Jugendtagen von der C- bis zur A-Jugend im renommierten Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen bereits im letzten A-Jugend-Jahr das Trikot des damaligen Zweitligisten SG Leutershausen getragen, ehe es ihn danach für zwei Jahre in die Schweiz zog. In St. Gallen galt es Erfahrung zu sammeln, in der obersten Klasse der Eidgenossen und sogar im Europapokal. Zurück in Deutschland schloss der mittlerweile Betriebswirtschaft studierende Marcel Engels sich dann in den letzten beiden Jahren Saarlouis an. „Ich freue mich nun sehr auf Großwallstadt“, sprudelt die Vorfreude förmlich aus ihm heraus, „zumal ich im letzten Jahr von Verein, Fans und Mannschaft einen sehr guten Eindruck gewonnen habe. Außerdem sagt mir das Konzept mit vielen jungen Spielern sehr zu, und es ist natürlich besonders schön, heimatnah – bei meiner Familie, meinem Vater in Sulzbach und auch meiner Freundin im an den Landkreis Miltenberg angrenzenden Hardheim – am Ball zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich den TVG zukünftig unterstützen und das Projekt zweite Liga nach Kräften unterstützen kann.“ tvg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018