Starke Abwehr ist die Basis

TSV Buchen – TV Mosbach 17:15

Buchen: Just, Kleinert (beide Tor), Weber, Röckel, Schurz (1), Walter (1), Schäfer (5 / 2 davon Siebenmeter), Engelmann, Böhrer (1), Kraft, Sohns, Holzmann, Vogel, Grollmuss, Gottschick (9 / 2)

Mit 17:15 gewannen die Bezirksliga- Frauen des TSV Buchen das erste Handball-Heimspiel des Jahres gegen den TV Mosbach. Die Mosbacher Frauen sind als Aufsteiger gut in die Saison gestartet und überwinterten punktgleich mit dem TSV im Mittelfeld der Bezirksliga. Somit durften die zahlreich in die Sport- und Spielhalle geströmten Zuschauer eine spannende Partie erwarten – und die bekamen sie auch zu sehen.

Die „Grün-Weißen“ erwischten den besseren Start und markierten das erste Tor im Spiel durch Celine Schäfer. Im weiteren Verlauf der Partie entwickelte sich das erwartet ausgeglichene Spiel, in dem sich keine Mannschaft deutlich absetzen konnte. Die Begegnung war durch eine Vielzahl von guten Abwehraktionen geprägt. Folgerichtig stand es nach 15 Zeigerumdrehungen gerade mal 4:3 für die Gastgeber.

Auch in der verbliebenden Zeit der ersten Hälfte gelang es den beiden Mannschaften eher selten, die gegnerische Abwehrreihe inklusiv der Torhüterinen zu überwinden. Allen voran fanden die Kreisstädter ihre Meisterin in der gutaufgelegten Jessi Just im Buchener Gehäuse – alleine zwei parierte Strafwürfe in der ersten Hälfte unterstrichen die gute Leistung. So ging es mit einem kleinen Vorsprung von 9:7 für den TSV in die Pause.

Starke Laura Gottschick

Im zweiten Spielabschnitt zeichnete sich ein ähnliches Bild. So fanden die Mosbacher den besseren Start in die zweite Hälfte und erzielten den Anschlusstreffer zum 8:9. Die beiden Abwehrreihen dominierten weiterhin das Spiel. Jedoch gelang es den Gastgebern, sich einen leichten Vorsprung herauszuarbeiten. Dies war vor allem Laura Gottschick zu verdanken, die sich für den zweiten Spielabschnitt wohl einiges vorgenommen hatte. So trug sie zeitweise das Angriffsspiel der Buchenerinnen im Alleingang und erzielte sechs ihrer neun Tore während der zweiten 30 Minuten.

Auch der Versuch des Mosbacher Trainerduos, durch eine Auszeit beim Spielstand von 13:11 nach 50 Minuten noch Einfluss auf die Partie zu nehmen, verlief im Sande. So schimmerte am Ende ein 17:15-Derbysieg für die TSVler von der Anzeigetafel. ckl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019