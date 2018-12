Starke Defensiv-Leistung

DJK Rimpar – TV Hüttenberg 25:21

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Brielmeier (5 Tore/davon 3 Siebenmeter), Gempp (5), Schmidt (4), Backs (3), Sauer (2), Siegler (2), Kaufmann (2), Bauer (1), Schulz (1), Herth, Meyer, Karle. Zuschauer: 1581

In einer hart umkämpften Partie sahen die knapp 1600 Zuschauer eine sehr ausgeglichene Anfangsphase, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzte. Bis zum 8:8 bewegten sich die beiden Teams praktisch im Gleichschritt.

Als sich dann jedoch die Rimparer Abwehr stabilisierte und Torhüter Max Brustmann plötzlich mit zwei überragenden Paraden zur Stelle war, erarbeiteten sich die Wölfe trotz zweier verworfener Siebenmeter erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung. So ging das Wolfsrudel mit einem 14:11-Vorsprung in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang konnten die Hüttenberger zunächst den Rückstand nicht verkleinern, aber die Wölfe setzten sich auch nicht weiter ab. Die Rimparer Offensive stellte sich ab und zu noch zu unclever an, sonst wäre die Partie deutlich früher entschieden gewesen. Bedingt durch eine gute Abwehrleistung führten die Gastgeber schließlich doch zwischenzeitlich mit fünf Toren. Vvier Minuten vor dem Ende der Partie versuchte der Gast nochmal alles und löste die Abwehr auf. Doch auch das zeigte keine Wirkung mehr gegen ein starkes Wolfsrudel an diesem Abend.

Schlussendlich steht für die Wölfe ein verdienter Heimsieg, der vor allem durch die in den letzten Wochen immer besser werdende Abwehr und einen erneut glänzenden Max Brustmann begünstigt wurde. Nun heißt es, in den nächsten Tagen trotz Weihnachtsstress, die Kräfte noch einmal zu bündeln, denn am Mittwoch (2. Weihnachtsfeiertag) steht noch das Heimspiel gegen den früheren Deutschen Meister TuSEM Essen an. Diese Partie beginnt um 17 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg. rw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018