Starke zehn Minuten reichen zum Erfolg

TSV Buchen – HSG Kochertürn/Stein II 15:9

Buchen: Carolin Kleinert (Tor), Anna-Maria Weber, Pia Röckel (2), Sophia Walter, Celine Schäfer (2), Vanessa Holzmann, Annika Böhrer (1), Carolin Kraft (1), Kimberley Sohns (3), Theresa Vogel, Miriam Grollmus (1), Alina Friedmann, Laura Gottschick (4), Gina Jacobs (1).

Die Frauen-Handball-Mannschaft des TSV Buchen traf im Bezirksliga-Spiel auf die HSG Kochertürn/Stein II in heimischer Halle. Die Buchener Mädels waren hoch motiviert, auch das Rückspiel für sich zu entscheiden, hatte man doch das Hinspiel mit sieben Toren Unterschied gewonnen.

Der Anfang gestaltet sich jedoch schwierig, die TSV-Frauen erzielten erst nach neun Minuten das erste Tor. Keiner der beiden Mannschaften gelang es, sich absetzen, und so lautete der Spielstand nach zehn Minuten gerade einmal 2:2. In der ersten Hälfte, die sehr körperbetont war, fielen allgemein wenige Tore. So lautete der Halbzeitstand 6:6.

In der Pause schwor Trainer Andreas Hollerbach mit einer deutlichen Ansprache die Mannschaft ein, den ersten Angriff gleich mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen und dann weiter konzentriert und engagiert ihr Spiel zu führen.

Die ersten zweieinhalb Minuten verschliefen beide Mannschaften, so dass erstmals der vorgegebene Plan misslang. Doch dann zeigte der TSV zehn starke Minuten, in denen man sich mit einem 7:0-Lauf deutlich absetzt. Dieser zwang den gegnerischen Trainer zu einer Auszeit, um sein Team neu einzustellen. Doch er konnte nichts mehr ausrichten. Die Buchenerinnen hielten den Vorsprung durch eine starke Abwehrleistung aufrecht, und so ließen sie in der gesamten zweiten Hälfte nur drei gegnerische Tore zu. Im Angriff trugen sich während der zweiten 30 Minuten gleich sieben Buchener Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen, was für eine geschlossene Mannschaftsleistung spricht. So gewann der TSV Buchen die Begegnung 15:9.

Mit dem recht deutlichen Ergebnis kann man zufrieden sein und mit Selbstbewusstsein auf das schwierige Auswärtsspiel beim Tabellendritten Heilbronn blicken. Dieses Spiel findet Samstag um 20 Uhr statt. phk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019