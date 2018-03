Startschuss für entscheidende Wochen

Anzeige

Mit einem Heimspiel geht der TV Hardheim am Samstag ab 19.30 Uhr in den 19. Spieltag der Handball-Badenliga. Nach seiner Niederlage in Stutensee ist der TVH wieder einen Platz in der Tabelle zurückgefallen und wird derzeit auf Platz 10 geführt. Sieben Positionen besser ist dagegen Hardheims nächster Gegner, die TSG Wiesloch, derzeit eingestuft, die nach ihren jüngsten Erfolgen einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht hat.

Insgeheim kann die TSG sogar noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden, denn der Vier-Punkte-Abstand auf Tabellenführer Neuenbürg ist durchaus noch aufzuholen, auch wenn sich der Spitzenreiter bisher kaum eine Blöße gegeben hat. Damit kann sich jeder schon ausrechnen, welches Kaliber nun auf den TVH zukommt.

Bereits im Hinspiel musste sich Hardheim ganz klar geschlagen geben, und die Aufgabe im Heimspiel wird nicht leichter werden. Mit dem Tabellendritten kommt zugleich auch die Mannschaft mit dem besten Angriff der Liga. Noch in der vergangenen Saison war die TSG lange im Tabellenkeller festgesessen, hat sich nach dem Klassenerhalt allerdings ordentlich verstärkt. Das macht sich in der neuen Spielrunde deutlich bemerkbar. Mit Hendrik Wagner hat Wieslochs Coach Patrick Körner zugleich auch den besten Feldtorschützen der Liga, der vom linken Rückraum die Fäden zieht und in jeder Partie für Tore sorgt. Aber auch alle anderen Spieler verstehen es, sich in Szene zu setzen. Das macht die Mannschaft stark.