Stoppen die „Wölfe“ ihren Negativlauf?

Rutscht die DJK Rimpar Wölfe in der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga noch weiter ab? Die Gefahr droht, denn am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr steht das Gastspiel in der „Emsland-Arena“ bei der HSG Nordhorn-Lingen auf dem Programm.

Der aktuelle Gastgeber der „Wölfe“ zog am vorigen Wochenende dank eines 22:21-Erfolgs im Niedersachsen-Derby bei Eintracht Hildesheim am Team von Dr. Matthias Obinger vorbei auf Rang 6.

Die „Wölfe“, deren 27:28-Niederlage beim EHV Aue bereits die dritte „Schlappe“ in Serie war, gewannen allerdings das Hinspiel im September gegen die Norddeutschen mit 26:23 Toren und werden alles daran setzen, am Sonntag ihren aktuellen Negativlauf zu stoppen. red