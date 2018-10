Suche nach der goldenen Mitte

Wetzlar.Solch eine Heim-WM ist ja nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein Geschenk für den Gastgeber. Oder eben ein „Schaufenster für die gesamte Sportart“, wie es der ehemalige Handball-Nationalspieler Martin Schwalb im Gespräch mit dieser Zeitung nennt. Der 55-Jährige weiß genau: Ein Turnier im eigenen Land bietet im Werben um Nachwuchs, Sponsoren und Medienpräsenz eine große Chance. Insofern steht viel für den Deutschen Handball-Bund (DHB) auf dem Spiel, wenn im Januar die WM beginnt. Erst recht, nachdem die Mannschaft zuletzt bei der EM enttäuschte und die Differenzen mit Bundestrainer Christian Prokop öffentlich wurden. Ein solch verheerendes Bild, das steht fest, sollte die DHB-Auswahl besser nicht noch einmal abgeben. Der Schaden wäre groß.

Bevor das Turnier beginnt, muss die deutsche Mannschaft in dieser Woche aber erst einmal noch ihren Aufgaben in der EM-Qualifikation nachkommen. In Wetzlar trifft der Europameister von 2016 heute (19 Uhr) auf Israel, am Sonntag geht es in den Kosovo. Zwei Pflichtaufgaben, in denen es für die Spieler vor allem darum geht, sich für den WM-Kader zu empfehlen.

Prokop spricht bei der gestrigen Pressekonferenz mit Blick auf das Aufgebot von einem „Fingerzeig“ Richtung Turnier und erklärt, dass er „kein Riesencasting“ bis in den Januar veranstalten will. Soll heißen: Ein paar Wechsel sind noch möglich, aber das Grundgerüst steht. Die Routiniers wie der Mannheimer Uwe Gensheimer (Paris) oder Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen sind gesetzt, zum aktuellen Kader gehören aber auch ein paar Überraschungen. So holte der Coach einen Mann in sein Team zurück, der als klassischer Regisseur agiert. Keine Frage: Das macht erst einmal Sinn. Denn solch ein Spieler fehlt der DHB-Auswahl. Also nominierte der Bundestrainer Martin Strobel (32) – was dann doch seltsam anmutet, auch wenn der Mittelmann schon im DHB-Dress auf Top-Niveau agierte. Aber das ist zwei Jahre her – und mittlerweile spielt Martin Strobel mit HBW Balingen-Weilstetten in der 2. Liga. „Liga-Zugehörigkeit spielt für mich keine Rolle“, macht der Bundestrainer indes deutlich und stellt klar, dass die Berufung des Routiniers eine „Nominierung mit Weitsicht“ gewesen sei: „Bei der Spielsteuerung haben wir Nachholbedarf – und Martin kann das.“

Ex-Bundesligatrainer Schwalb holt erst einmal tief Luft und wählt seine Worte mit Bedacht, als er die Personalie Strobel kommentieren soll. „Es ist eine Idee“, sagt der 55-Jährige schließlich und fügt an: „Man muss es ausprobieren. Vielleicht funktioniert es. Aber Martin war lange nicht dabei, das ist keine einfache Situation für ihn.“

In seinen Worten schwingt Skepsis mit, ihm sind allerdings auch die Zwänge bewusst. Den Deutschen fehlt schlichtweg ein Spielmacher von Format. „Auf der Mitte wird man einen Weg finden müssen, wie man das gesamte Rückraumspiel gemeinsam leitet“, meint Schwalb: „Den einen Mittelmann – wie die Löwen mit Andy Schmid – muss man nicht haben. Und solch einen Spieler gibt es auch nicht allzu oft.“

In Deutschland jedenfalls nicht, weshalb Prokop auf der Suche nach der Idealbesetzung, nach der goldenen Mitte ist. Bei der verkorksten EM im Januar durfte der Leipziger Philipp Weber – trotz vieler Fehler – immer wieder als Regisseur ran. Er solle in absehbarer Zukunft der Kopf dieser Mannschaft sein, hieß es damals. Nun gehört er gar nicht mehr zum Kader, in dem überraschenderweise auch Steffen Fäth fehlt.

Der Löwe ist zwar kein klassischer Spielgestalter, hat diese Position aber schon erfolgreich gespielt. Für Schwalb wäre der Rechtshänder vom deutschen Pokalsieger eine „Lösung auf der Mitte. Ihn kann man da hinstellen.“ Prokop scheint indes nicht viel vom Neuzugang des deutschen Vize-Meisters zu halten. Schon bei der vergangenen Europameisterschaft spielte Fäth kaum eine Rolle – und auf Nachfrage dieser Zeitung wollte der Bundestrainer die Nichtnominierung des Löwen auch nicht weiter kommentieren: „Ich möchte lieber über die Spieler reden, die sich mit konstant starken Leistungen die Nominierung verdient haben.“ Was im Umkehrschluss bedeutet, dass Fäth eine Berufung derzeit nicht verdient hat – auch nicht für den linken Rückraum, wo momentan Julius Kühn und Fabian Böhm in der Hierarchie vor ihm stehen. Dahinter lauern Fäth und der aktuell noch verletzte Paul Drux, was die Qualität in der Breite unterstreicht.

Schwalb ist sich deshalb sicher, dass „die deutsche Mannschaft eine gute Rolle spielen wird“. Das Team sei zwar nicht überall mit Weltklasseleuten besetzt, habe aber auf allen Positionen „sehr gute“ Spieler: „Getragen vom Publikum werden die Deutschen weit kommen.“ Das wäre zweifelsohne nicht nur für die Sportart wichtig, sondern vor allem auch für den Bundestrainer.

