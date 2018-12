Taubertal-Frauen mit klarem Sieg

HSG Taubertal – SG Schozach-Bottwartal II 30:15

Taubertal: Roth (Tor), Zöller (7 Tore/davon 2 Siebenmeter), Kulike, Jeremic (3), Kieser (2), Ruppert (1), Wildt, Eckert (3), Schöninger (1), Müller (5), Schnäbele (2), Harbich (6).

Durch ein schnelles Übergangsspiel mit zwei Kreisläufern überraschten die Gäste zunächst die HSG Taubertal und sie lagen nach drei Minuten bereits mit 3:0 in Führung.

Koordinierte Absprache

Danach gelang es den Taubertälerinnen, durch eine koordinierte Absprache in der Abwehr dieses „leichte“ Angriffsspiel zu unterbinden.. Nach weiteren drei Minuten stand es 3:3 und nach elf Minuten ging die HSG das erste Mal in Führung. Danach gab es einen offenen Schlagabtausch.

Erst nach einer Auszeit neun Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte zog die HSG von 9:7 auf den Pausenstand von 12:7 davon.

Nach dem Seitenwechsel fielen die Spielerinnen aus dem Taubertal erneut in ihr altbekanntes „Zweite-Halbzeit-Loch“, denn sie die Gäste innerhalb kürzester Zeit auf 13:11 herankommen. Dann stellte Trainer Martin Klotz die Abwehrformation auf 5:1 um und nahm die dominierende Gästespielerin in direkte Deckung und somit komplett aus dem Spiel.

5:0-Lauf gelungen

Die Konsequenz war ein 5:0-Lauf, mit dem sich die HSG vorentscheidend auf 18:11 absetzte. Danach wurde die Partie fast zu einem „Selbstläufer“. Im Angriff gelang so gut wie alles und in der Abwehr wurde der größte Teil der gegnerischen Angriffe vereitelt. So hieß es am Ende verdient 30:15, was gleichbedeutend mit dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz war.

Jetzt gilt es diesen Schwung in die letzten beiden Auswärtsspiele dieses Jahres mitzunehmen, um den Platz in den „Top 3“ zu behalten. hsg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018