Teamleistung bringt Platz drei

SG Bad Mergentheim – SG Heuchelberg 30:22

Nach zuletzt zwei Niederlagen wollte die Bezirksklassen-Handballer der SG Bad Mergentheim beim zweiten Heimspiel wieder ihr wahres Gesicht zeigen.

Der Spielplan bescherte der SG das Rückspiel gegen das Team der SG Heuchelberg schon nach nur zwei Wochen. Im Hinspiel hatte sich Bad Mergentheim mit einer personellen „Rumpftruppe“ mit zwei Toren Differenz knapp geschlagen geben müssen.

Deshalb waren die SG-Männer jetzt im Rückspiel in eigener Halle natürlich auf Revanche aus. Von Beginn an zeigten sie vollen Einsatz in der Abwehr und in der Offensive wurde sich wieder auf das handballerische Können besonnen. So erspielte sich Mannschaft des Gastgeber schon zur Pause einen komfortablen 15:9-Vorsprung.

Auch nach einer roten Karte gegen Baier wurde die gute Leistung der Hausherren keinesfalls schlechter, sondern der Vorsprung wurde sogar auf zeitweise zehn Tore ausgebaut. Alle Spieler kamen zu ihren verdienten Einsatzzeiten und fast das komplette Team trug sich in die Torschützenliste ein. Lediglich kurz vor Ende konnten die nicht aufsteckenden Gäste auf 30:22 verkürzen. Damit waren die Kräfteverhältnisse wieder klargestellt. Die SG hat sogar noch den direkten Vergleich locker für sich entscheiden können.

Nach einem spielfreiem Wochenende treffen die SG-Herren am 4. November erneut zu Hause auf den tabellensechsten, den FSV Bad Friedrichshall. tg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018