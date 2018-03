Teilweise wie im Rausch gespielt

Anzeige

Ein echtes Torfestival bekamen die Zuschauer am Sonntagnachmittag in der Heidingsfelder Ballsporthalle zu sehen. Sportlich ging es in dieser Partie um nichts. Dies nutzten beide Teams, um befreit nach vorne zu spielen.

Während die „Hätzfelder Bullen“ sich wie zu erwarten mit einigen Akteuren aus der zweiten Mannschaft verstärkt hatten, mussten die Gäste ohne Auswechselspieler antreten, da einige Spieler kurzfristig ausfielen. Dennoch spielte sich der HSV Main-Tauber phasenweise in einen regelrechten Rausch.

Am kommenden Sonntag bestreiten die Wertheimer dann ihr letztes Saisonspiel in der heimischen Realschulhalle. Anschließend folgt die Meisterfeier.

Spielertrainer Konrad Michel lobte sein Team für den couragierten Auftritt: „Wir hatten heute einen höherklassig verstärkten Gegner und litten selbst unter Personalmangel. Was wir daraus gemacht haben, war sehr stark.

Offensiv war das heute eines unserer besten Spiele. Das Team hat eine tolle Moral bewiesen und auch ohne Auswechselspieler Vollgas gegeben.“ marm

