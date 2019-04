Titelreife Taubertäler

HSG Dittigheim/Tauberbischofheim – TV Bammental 28:23

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Berthold (beide Tor), Bodo (7), Mayer (4), T. Keupp (3), S. Gärtner (3), D. Gärtner (3/3), Bitsch (3), Brezina (3), Hartmann (2), Rother, Ehler, N. Küpper.

Wieder ein Sieg. Wieder „Big Points“ für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim im Kampf um den Titel der Handball-Landesliga Nord. Nachdem man in der Vorwoche den TVG Großsachsen II knapp bezwang, ging es für die Kreisstädter am Samstag in heimischen Gefilden gegen den ambitionierten TV Bammental.

Vor großer Kulisse lieferten sich beide Mannschaften zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Auf Seiten der Gastgeber war es in den Anfangsminuten besonders Viktor Bodo, der hervorstach und die ersten drei Treffer der „Grün-Weißen“ markierte. Bammental reagierte und nahm den „Goalgetter“ in Manndeckung, was Räume für „Rückraumshooter“ Thomas Keupp öffnete. Ab dem Treffer zum 8:7 durch Viktor Bodo (16.) übernahm die HSG mehr und mehr die Kontrolle und ging bis zur 20. Minute mit drei Treffern in Front.

Bammental bewies in dieser Phase jedoch Moral und kam bis zur Pause immer wieder heran, so dass für die Hausherren zur Halbzeit nur eine knappe 15:14-Führung auf der Anzeigetafel stand.

Moral gebrochen

Nach dem Seitenwechsel kam die HSG gut aus der Kabine. In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs brillierte besonders „Youngster“ Nick Mayer, der drei Treffer in nur drei Minuten zur zwischenzeitlichen 19:15-Führung beisteuerte (34.). Trotz eines Platzverweises für Thomas Keupp behielten die Taubertäler die Kontrolle und hielten den Gegner auf Distanz. Auf Bammentaler Seite war man zwar bemüht, doch schien spätestens nach der dritten Zwei-Minuten-Zeitstrafe und der damit verbundenen Disqualifikation für Jochen Zimmer beim Stand von 23:20 die Moral beim Gast gebrochen zu sein (53.).

Jonas Berthold im Einsatz

Auszeichnen durfte sich am Ende Ersatzkeeper Jonas Berthold, der in den letzten Spielminuten das HSG-Tor hüten durfte und mit dem Abpfiff einen Strafwurf parierte. Letztlich landete die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim einen verdienten 28:23-Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019