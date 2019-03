Titelrennen bleibt eng

SG Bad Mergentheim – HSG Hohenlohe 38:24

SC Bad Mergentheim: Zahner, Ziegler (Tor), Baier (8), Köster (2-davon ein Siebenmeter), Konrad (1), Leuthold (4), Zorn, Straka (3), Sambeth (1), Völker (5), Hiob (1), Deis (7), Greif (4), Radalj (2).

Der Tabellenzweite SG Bad Mergentheim empfing am Sonntag im Heimspiel der Bezirksklasse die HSG Hohenlohe. Nach der schwachen Leistung beim Unentschieden im Hinspiel, war man auf Wiedergutmachung aus – zusätzlich wollte die SG natürlich mit einem weiteren Sieg die Chancen auf den Meistertitel wahren.

Entsprechend konzentriert begannen die Hausherren die Partie und kamen aus einer sehr agilen und sicher stehenden Abwehr vor dem gut aufgelegten Zahner im Tor, zu leichten und schön herausgespielten Treffern. Schon zur Halbzeit waren die Gastgeber auf 20:8 davongezogen.

Viele Wechsel zur zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte kamen sämtliche Ersatzspieler zum Zuge und wurden durch schön anzusehende Spielzüge freigespielt, so dass sich nahezu alle Feldspieler am munteren Scheibenschießen beteiligten. Im Tor ersetzte Ziegler Zahner und trug dazu bei, dass am Ende ein verdienter 38:24 Erfolg zu Buche stand.

Da der Klassenprimus aus Lauffen-Neipperg sein Spiel gegen Willsbach im Fernduell auch für sich entschied, bleibt es mit den beiden punktgleichen Teams weiterhin spannend an der Spitze. Die Vorteile liegen durch den direkten Vergleich beim Tabellenführer aus Lauffen.

Schon am Sonntag, 31. März, bestreitet die SG Bad Mergentheim um 17:30 das nächste Heimspiel gegen den Tabellenfünften aus Neckarsulm, den man in der Hinrunde in einem engen Spiel nach einem harten Kampf letztendlich mit 31:25 bezwang.

