Torjäger Sven Meder wird fehlen

Anzeige

Der HG Königshofen/Sachsenflur empfängt zum Verbandsliga-Heimspiel am Sonntag um 17.30 Uhr den TV Eppelheim. Derzeit steht der TV auf Rang sechs in der Tabelle, spielt eine ausgeglichene Runde und hat den Klassenerhalt längst gesichert.

Das jüngste Spiel gewannen die Eppelheimer in eigener Halle deutlich gegen Malsch mit 34:27. Bereits in dieser Begegnung wechselte Gästetrainer Robin Erb viele junge Spieler ein, um ihnen Matchpraxis zu verschaffen. In eigener Halle ist Eppelheim sehr stark, doch auswärts tun sie sich häufig etwas schwerer. Zwei Wochen zuvor gab es eine heftige Niederlage gegen Kellerkind Wieblingen. In diesem Spiel gelangen dem TV lediglich 16 Tore.

Für die HG wird es jetzt mal wieder Zeit, ein Spiel zu gewinnen. Ansehnliche Leistungen zeigte die Mannschaft von Roman Christov zuletzt, doch immer fehlte eine Kleinigkeit, um die Spiele für sich zu entscheiden. Allerdings fällt genau jetzt mit Sven Meder der beste Torschütze und Angriffsmotor aus. Ihn zu ersetzen, wird eine schwere Aufgabe für die gesamte Mannschaft. In Pforzheim übernahm diese Rolle Dennis Meyer. Er zeigte, dass er es genau so kann und erzielte zwölf Treffer. Wenn jetzt noch die anderen Spieler mitziehen, sollte auch gegen Eppelheim etwas möglich sein.