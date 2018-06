Torreiches Wiedersehen

Anzeige

Tokushima.Die deutschen Handballer haben beim ersten Wiedersehen mit Erfolgscoach Dagur Sigurdsson ein wahres Torfestival gefeiert. Im ersten von zwei Aufeinandertreffen kam die verjüngte Auswahl von Sigurdsson-Nachfolger Christian Prokop am Mittwoch in Tokushima zu einem ungefährdeten 37:24 (21:11)-Testspielsieg gegen Japan. Vor 2000 Zuschauern in der ausverkauften Asty Tokushima waren Patrick Groetzki (6), Tim Hornke und Julius Kühn (beide 5) die erfolgreichsten Torschützen für die DHB-Mannschaft, die Japan-Coach Sigurdsson 2016 zum EM-Triumph geführt hatte. Am Samstag (8 Uhr/MESZ) treffen beide Teams in Tokushima erneut aufeinander, am Sonntag steht dann die Heimreise nach Deutschland an.

Alle 19 Spieler im Einsatz

„In der ersten Halbzeit haben wir uns durch gute Abwehrarbeit und Tempospiel einen klaren Vorsprung erspielt. Da waren wir konzentriert und konsequent“, lobte Bundestrainer Prokop. Zugleich monierte er die fehlende Konsequenz nach der Pause: „Mit der zweiten Halbzeit sind wir nicht zufrieden. Der Unterschied zur ersten Halbzeit war mehr, als mir lieb war.“

Die Analyse von Kapitän Uwe Gensheimer fiel versöhnlicher aus: „In der zweiten Halbzeit hatten wir den ein oder anderen Fehlpass zu viel, aber alles in allem können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, glaube ich“, meinte der 31-jährige von Paris Saint-Germain.