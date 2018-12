Trifanovs schlägt gleich ein

Friedrichsfeld.Marco Dubois, Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld, sprach vor dem Heimspiel am Samstagabend gegen den Spitzenreiter HC Neuenbürg davon, auf Sieg spielen zu wollen. Am Ende holte der Tabellenneunte immerhin einen Punkt gegen den haushohen Favoriten, der sich fast wie ein Sieg anfühlte. Mit einem hart erkämpften 23:23 (13:11)-Remis gehen die Friedrichsfelder nun in die Winterpause – und mit der Gewissheit, dass Neuzugang Raimonds Trifanovs die erhoffte Verstärkung darstellt.

Der ehemalige Drittliga-Spieler trumpfte besonders in der ersten Hälfte groß auf, kam am Ende auf sieben Treffer und war von der Gäste-Deckung nie auszuschalten. „Er war gemeinsam mit unserem Torhüter Christian Schemenauer überragend“, lobte TVF-Sprecher Florian Kuhn. „Aber es war insgesamt eine bärenstarke kämpferische Leistung“. Vor allem, nachdem Leistungsträger Sebastian Schubert in der zweiten Hälfte mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel, schien Friedrichsfeld Probleme zu bekommen. „Aber da haben wir mit viel Einsatz dagegengehalten“, so Kuhn.

Die Führung wechselte im zweiten Abschnitt mehrfach, vier Minuten vor dem Ende legte Neuenbürg das 23:20 vor. Doch Jannik Seitz egalisierte kurz darauf und die letzten zwei Minuten überstand Friedrichsfeld mit einer engagierten Deckung. Der TVF hatte sogar noch die Chance, den Siegtreffer zu markieren. me

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018