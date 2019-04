Trotz Überzahl kein Ausgleichstreffer

Pforzheim – TV Hardheim 28:27

Hardheim: Ernst, Bauer (beide Tor), Leiblein, Hefner (1 Tor), Ph. Steinbach (3), St. Gärtner (1), Knobloch (1), Huspenina (5), Käflein (2), Olhaut, R. Steinbach (11), D. Gärtner (3).

Hardheims Negativserie hält an. Denkbar knapp mit 27:28 ging die Partie in Pforzheim verloren. Damit stand der TVH auch im vierten Spiel in Folge ohne

...