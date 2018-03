TSV spielt stark und verliert trotzdem

Anzeige

Mit dem Heimsieg der Vorwoche im Rücken startete Buchen beherzt ins Spiel. Die Vorgabe von Trainer Sebastian Wiener, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten, wurde bravourös erfüllt. Die Gäste gaben anfangs den Rhythmus vor und hatten bis zum Stand von 7:8 stets die Nase vorn. Sichtlich überrascht ob der couragierten Vorstellung der Buchener, zog Mosbachs Coach Dumitru Cartos nach 20 Spielminuten die grüne Karte, um seine Mannen neu einzustellen. Tatsächlich gelang es den Hausherren in der Folge, den Spielstand zu ihren Gunsten zu wenden, und so ging es mit einem knappen 15:14 in die Katakomben der Jahnhalle.

Mosbacher Nervosität

Als es den favorisierten Mosbachern auch nach dem Seitenwechsel nicht gelang, sich entscheidend abzusetzen, wuchs bei den Buchenern der Glaube an die mögliche Überraschung. Spätestens, als beim Stand von 19:18 die Buchener Führung wiederhergestellt war, kam zusehends Nervosität bei den Mosbacher Akteuren auf. Die Gäste, die befreit und ohne Druck aufspielten, spulten diszipliniert ihr Programm ab und hatten bis zur 52. Spielminute sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung inne.

Dann jedoch gab eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände dem Spiel die entscheidende Wendung. Zunächst wurde Buchens Linksaußen Basti Beck siebenmeterreif aus der Luft geholt, was das Neckarsulmer Schiedsrichtergespann ebenso wenig ahndete wie ein glasklares Fußspiel des TVM im Gegenzug. Mit der Brechstange und ein wenig Wurfglück brachte in dieser Phase Mosbachs Yannick Somogyi den Ball zwei Mal im Buchener Gehäuse unter. So lag beim 28:27 das Momentum wieder bei den Hausherren.

Ganz abschütteln konnten sie ihre Nervosität aber noch immer nicht, was die nächste hitzige Situation deutlich machte: In einer Unterbrechung gerieten Buchens Christoph Schmitt und Mosbachs Sven Qualen aneinander. Ein Stoßen von Qualen werteten die Schiedsrichter hierbei als Tätlichkeit und bestraften es mit einer Roten Karte. Dass sie von einem Bericht und der damit verbundene Sperre absahen, begründeten die Unparteiischen damit, dass sie die Handlung als „reflexartig“ einstuften.

Nach dieser Aufregung der Schlussminuten fand Mosbach schneller zurück in die Spur, baute über Strafwürfe seinen Vorsprung noch auf 31:27 aus und durfte letztlich seinen 15. Saisonsieg feiern.

Obwohl die Buchener einen ihrer besten Auftritte dieser Saison hinlegten, fehlt am Ende einmal mehr das Quäntchen, das den Unterschied macht.

Das Restprogramm des TSV Buchen: HSG Hohenlohe (H), TSB Horkheim II (A), TSG Heilbronn (H), TV Hardheim II (H). hgr

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018