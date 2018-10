TSV: Von wegen auswärts schwach

NSU Neckarsulm II – Buchen 22:21

Buchen: Nirmaier, Theobald (beide Tor), Kraus, Weber (1), Kraft (1), Weber, Große (2), Omrcanin, Weis (3), Schmitt (3), Röckel (1), Weimar (11), Dosch.

Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen die SG Degmarn/Oedheim war jedem Buchener Bezirksliga-Spieler klar, dass man sich auf diesen Erfolg nur kurzweilig ausruhen konnte. Am Wochenende wartete der Tabellenführer NSU Neckarsulm II in der Pichterichhalle nur darauf, den vermeintlich auswärtsschwachen TSV Buchen zu empfangen und ihn ohne Punkte nach Hause zu schicken. Jedoch wurde die Heimmannschaft von den Buchenern eines Besseren belehrt. Mit einer intensiven Trainingswoche hinter sich liegend, fuhr man also in die Audistadt, um zu zeigen, warum man Woche für Woche, unter Sebastian Wiener in der Halle ackert.

Von Beginn an präsentierten sich die Herren aus Buchen hellwach und zeigten, dass sie ihre Hausaufgaben erledigt und sich perfekt auf den Gegner eingestellt hatten. Durch eine solide Abwehr- und eine konsequente Angriffsleistung verunsicherte man die Neckarsulmer und zwang somit den generischen Coach Hagen Leibfried bei einer 5:3-Führung schon in der zwölften Minute zu der ersten Auszeit. Die Ansprache erzielte jedoch nicht den gewünschten Erfolg, denn die Buchener ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und katapultierten sich, angeführt von Sascha Weimar, zu einer 11:5-Führung. Trotz einiger Zeitstrafen für Buchen ging man zufrieden, bei einem Halbzeitstand von 14:11, in die Kabine.

Zu schnelle Abschlüsse

Nach der Halbzeitansprache von Sebastian Wiener war allen Spielern klar: Diese Punkte werden heute mit nach Buchen genommen. Hochmotiviert ging der TSV also in den zweiten Durchgang. Doch man verfiel wie sooft in das alte Schema. Unkonzentrierte und schnelle Abschlüsse, sowie eine immer besseres zusammenspielendes Neckarsulmer Team egalisierten den Vorsprung und stellten in der 40. Spielminute den Ausgleich her. Coach Wiener war klar, dass er mit einer Auszeit seine Spieler jetzt noch einmal wachrütteln müsse, damit der Sieg nicht in Gefahr gerät.

Im Anschluss kam jedoch die Zeit der Torhüter. Auf beiden Seiten parierten die Schlussmänner die Geschosse der Feldspieler. Man konnte sich glücklich schätzen, den besseren Schlussmann mit Fabian Nirmaier aufseiten der Buchener zu wissen. Dem TSV gelang es, trotz einer etwas streng ausgelegten Disqualifikation, in den letzten fünf Minuten durch den starken Youngstar Janik Weis die Oberhand zu behalten und gewann verdient mit 22:21 bei der NSU Neckarsulm II.

Die Freude darüber, den Tabellenführer in seiner eigenen Halle zu schlagen, war natürlich riesengroß und Balsam für die Seelen der vermeintlich auswärtsschwachen Buchener. sir

