TV Hardheim hat noch eine Rechnung offen

Neues Spiel – neues Glück? Letzteres war dem TV Hardheim in seinen bisherigen Partien nur selten beschieden. Auch am vergangenen Sonntag standen die Mannen von Trainer Karlheinz Pauler ganz dicht vor der Sensation – und traten schließlich nach dem Spiel bei Tabellenführer Heidelsheim/Helmsheim die Heimreise mit mit leeren Händen an. Nach solchen Negativerlebnissen gibt es natürlich doppelten Grund sich zu ärgern, zumal man über die gesamte Spielzeit dem haushohen Favorit Paroli geboten und kurz vor Ende der Partie in eigener Halle ihn fast schon in die Knie gezwungen hatte. Doch jetzt hilft kein Klagen mehr – und deshalb sind die Blicke beim TVH auch schon wieder nach vorne gerichtet.

Am morgigen Samstag gibt es die nächste große Herausforderung für die Mannschaft, wenn es um 19.30 Uhr gegen den Tabellendritten aus Neunbürg geht. Der Gast ist derzeit mit nur einem Punkt Rückstand auf Birkenau enger Verfolger des Tabellenführers und möchte natürlich seinen erfolgreichen Rundenauftakt weiter fortsetzen. Den vier Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber, die man gegen Hockenheim kassierte.

Auch am vergangenen Spieltag tat sich die Mannschaft von Trainer Erkan Öz schwer und kam gerade noch so zu einem knappen Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Wiesloch. Diese Ergebnisse sind auch dem TVH nicht verborgen geblieben und sollten Mut machen für die Partie am Samstagabend.

Zu fürchten braucht der TVH trotz seiner vier Niederlagen ohnehin keinen Gegner, das hat die Partie gegen den Spitzenreiter erneut verdeutlicht. Man muss eben das Ergebnis mal über die Zeit bringen und in den letzten Minuten konzentriert zu Werke gehen. Das sagt sich zwar leicht, doch gerade in den Schlussminuten sind die meisten Handballpartien voller Dramatik und Hektik. Da bleibt häufig keine Zeit zum Taktieren. An dieser Stelle spielt häufig das Glück eine entscheidende Rolle.

Das Glück möchte Hardheims Trainer Karlheinz Pauler allerdings nicht unnötig strapazieren und eher Taten folgen lassen. Die Partei beim Spitzenreiter ist abgehakt, der Fokus gilt dem Spiel gegen Neuenbürg.

Ungern erinnert man sich auf Hardheimer Seite an die beiden Spiele der vergangenen Saison, als man gegen den damaligen Aufstiegsaspiranten sowohl zu Hause als auch in Neuenbürg verlor. Der TVH hat gegen Neuenbürg also noch eine Rechnung offen und wird alles daran setzen, um den Spieß umzudrehen.

Sollte der TVH erneut so eine starke Leistung wie am vergangenen Sonntag abrufen können, könnte ein Erfolg möglich sein. Verzichten muss Trainer Karlheinz Pauler allerdings auf Spielmacher Robin Steinbach, der sich Training eine Bänderverletzung zugezogen hat. „Damit müssen andere Spieler mehr Verantwortung übernehmen um die nächste Spitzenmannschaft im Zaum zu halten“, so Hardheims Coach vor der Begegnung gegen Neuenbürg.

