Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Badische Handball-Verband (BHV) den D-Jugend-Pokal-Wettbewerb. Hier treffen die männlichen D-Jugend-Mannschaften (Jahrgänge 2005 und 2006) aufeinander, die in den sechs Handballkreisen des BHV den Kreismeistertitel errungen haben.

Erstmals richtet mit dem TSV Rintheim ein Verein des Handballkreises Karlsruhe dieses Turnier aus. Topfavorit sind sicherlich die Rhein-Neckar-Löwen, die in den vergangenen beiden Jahren den Titel gewonnen haben. Aber auch die anderen fünf Mannschaften werden alles geben, um als Sieger aus dem Turnier zu gehen.

Die Gruppeneinteilung Gruppe 1: Rhein-Neckar-Löwen (Kreis Bruchsal), SG Heidelberg-Kirchheim (Kreis Heidelberg), SG Pforzheim/Eutingen (Kreis Pforzheim) Gruppe 2: TSV Rintheim (Kreis Karlsruhe), TV Hardheim (Kreis Neckar-Odenwald-Tauber), HG Oftersheim/Schwetzingen (Kreis Mannheim).

Werbung für den Handball

Eines ist jetzt schon sicher: Am Sonntag, 25. März, ab 10 Uhr warten spannende und attraktive Spiele auf alle Zuschauer, die den Weg in die Rintheimer Sporthalle am Ostring finden werden. Der gastgebende TSV Rintheim freut sich auf einen fairen Wettkampf, wenn es um die Werbung für den Handballsport in der Region geht. nifi