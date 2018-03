TV Hardheim will dem Favoriten ein Bein stellen

Anzeige

Hierfür aber bedarf es eines wahren Kraftakts, denn so leicht lassen sich die Gastgeber (trotz ihrer mittlerweile vier Niederlagen) nicht in die Knie zwingen. Nach der Scharte gegen Oftersheim/Schwetzingen II wird der HC natürlich alles daran setzen, um die Tabellenführung wieder zurück zu erobern. Dass ihm dabei aber ausgerechnet die SG Oftersheim/Schwetzingen II, die am gleichen Tag beim neuen Spitzenreiter spielt, nochmals Schützenhilfe leisten wird, erscheint eher unwahrscheinlich. Dennoch möchte die Neuenbürger Mannschaft von Trainer Achim Frautz zunächst einmal selbst das Heft in die Hand nehmen und mit einer guten Vorstellung zurück in die Erfolgsspur finden. Ein neuerlicher Ausrutscher sollte der Mannschaft nicht mehr passieren, sonst könnte die Meisterschaft vielleicht schon verspielt sein.

Allen Eventualitäten vorbeugen

Auf Hardheimer Seite muss es das Ziel bleiben, sich weiterhin nach unten abzusichern, um allen Eventualitäten rund um den Abstieg aus dem Wege zu gehen. Dass für dieses Unterfangen schon am Samstag weitere Punkte dazu kommen, ist eher unwahrscheinlich, doch sehr viele leichte Spiele stehen nicht mehr an. Bereits eine Woche später gibt zum Beispiel der momentane Tabellenführer seine Visitenkarte in Hardheim ab.

Der TVH kann sich also ausrechnen, welche hohe Hürden vor ihm stehen. Nach gegenwärtigem Stand der Dinge wird es in dieser Saison allerdings nur einen Absteiger geben. Deshalb sollte der derzeitige Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Eggenstein ausreichend sein, um die Klasse halten zu können. Allerdings sind in den ausstehenden sieben Partien eben auch noch 14 Punkte zu vergeben – und somit kann noch allerhand passieren.

Personell gesehen hat sich die Situation beim TV Hardheim etwas verbessert. So kann Interimstrainer Karlheinz Pauler in Neuenbürg wieder auf seinen Torhüter Christopher Bauer bauen. Zurück im Team ist nach überstandener Verletzung und Grippe auch Dominik Gärtner, der mit seiner Routine die Mannschaft bei ihrem schweren Auswärtsspiel in Neuenbürg wieder unterstützen kann. „Wir möchten als Außenseiter den HC zumindest ein wenig ärgern und versuchen die Partie offen zu gestalten“, so die Aussage von Karlheinz Pauler vor der Partie beim Tabellenzweiten.

