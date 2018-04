TVF mit Fehlerfestival

Anzeige

Mannheim.Enttäuschung beim TV Friedrichsfeld: Das Badenliga-Team ist nach schwacher Leistung beim TV Hardheim mit 14:20 (6:9) baden gegangen und wieder Vorletzter. Immerhin: Die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt sind beseitigt, da Schlusslicht Eggenstein in St. Leon mit 29:34 verlor und den TVF nicht mehr einholen kann.

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf schwachem Niveau. „Beide Seiten haben viele Fehler gemacht und sich einige Ballverluste geleistet. Das war nicht schön anzusehen“, meinte Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn im Anschluss.

Als die Gäste aus dem 9:11 (36.) eine 12:11-Führung machten und durch Patrick Daunke das 14:12 nachlegten (46.), schien alles für den TVF zu laufen. Was zu diesem Zeitpunkt aber niemand ahnen konnte: Es lief in der Schlussviertelstunde rein gar nichts mehr zusammen, Daunkes Treffer war bereits der letzte der Friedrichsfelder in dieser Partie. Hardheim traf achtmal in Folge und feierte einen 20:14-Erfolg.