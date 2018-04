TVF will sich absichern

Anzeige

Mannheim.Vier Spiele sind in der Handball-Badenliga noch zu absolvieren – und die Entscheidungen im Titelkampf und im Tabellenkeller rücken näher. Während die SG Heddesheim heute Abend beim Drittletzten, der HSG St. Leon/Reilingen, ihre Tabellenführung untermauern möchte, geht es für den TV Friedrichsfeld morgen beim TV Knielingen um zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

„Wir fahren nach Knielingen, um zu gewinnen. Das Training lief gut, die Osterpause hat unserem Team gut getan“, strahlt Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn große Zuversicht aus. Aktuell ist der TVF Vorletzter, hat drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Eggenstein und einen Zähler Rückstand auf den drittletzten Rang, den St. Leon inne hat. Derzeit sieht es zwar nach nur einem Absteiger aus der Badenliga aus, aber die Friedrichsfelder wollen auf Nummer sicher gehen und mindestens noch zwei Mannschaften hinter sich lassen.

„Wir haben großen Respekt vor Knielingen. Das ist eine ausgeglichen besetzte Mannschaft“, so Kuhn, der gute Erinnerungen an das Hinspiel hat, das mit 29:25 gewonnen wurde. „Jetzt gilt es für uns, im Abstiegskampf nachzulegen“, fordert er. „Wir spielen in Bestbesetzung“, setzt er auf ein erfolgreiches Ende einer enttäuschenden Saison.