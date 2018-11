TVH steht wieder mit leeren Händen da

Der TVH (im Bild Luis Hönninger) hatte am Ende kein Glück. © Narloch

Hardheim – Friedsrichsfeld 25:26

Hardheim: Ernst, Bauer (beide Tor), Leiblein (1 Tor), Hefner (6), P. Steinbach (6), Hönninger, Huspenina (1), Haas, Winter, Käflein (2), Pahl, Ohlhaut, R. Steinbach (4), Withopf (5).

Gerackert, gekämpft – und am Ende doch wieder ohne Punkte: Der TV Hardheim kann seine Negativserie in der Badenliga einfach nicht ablegen. Wie schon in den Spielen zuvor waren die Gastgeber ganz nahe dran, ihren zweiten Sieg in der Runde einzufahren – und mussten sich in der Schlussphase der Partie gegen Friedrichsfeld erneut geschlagen geben. In einer abwechslungsreichen Partie mit ständigen Führungswechseln fehlte am Ende wiederum ein Tor, um zumindest einen Teilerfolg zu landen.

Unterstützt von zahlreichen Zuschauern begannen die Gäste recht forsch und hatten mit Christian Veith ihren Aktivposten, der sich zu Beginn bereits drei Mal in die Torschützenliste eintragen durfte. Doch auch die Gastgeber fanden schnell zu ihrem Spiel und kamen durch Treffer des wieder genesenen Robin Steinbach und zwei Toren von Silas Hefner schnell zum Gleichstand.

In der Folgezeit entwickelte sich eine sehr temporeiche Partie. Silas Hefner sorgte mit seinem dritten Treffer erstmals für eine Hardheimer Führung (5:4). Mehrmals scheiterten die Gastgeber in dieser Phase am starken Gästetorhüter Christian Schemenauer, sonst hätte die TVH-Führung durchaus höher ausfallen können.

So richtig absetzen konnte sich keine der beiden Mannschaft. Der Halbzeitstand von 13:13 entsprach letztlich genau dem Spielverlauf.

Im zweiten Spielabschnitt legten die Gäste durch Goalgetter Christian Veith erneut vor. Beim Stand von 13:16 aus Hardheimer Sicht schien die Partie schon wieder in die falsche Richtung zu gehen. Dies war dann aber zugleich der „Wachmacher“ für den TVH, der danach seine stärkste Phase hatte und nach zwei Treffern von Philipp Steinbach und Silas Hefner innerhalb von drei Minuten erneut den Ausgleich schaffte. In dieser Druckphase gelang auch dem Gegner nicht mehr viel und selbst ihr Goalgetter verwarf aus aussichtsreicher Position und ließ sogar einen Siebenmeter liegen. Das verschaffte den Gastgebern noch mehr Mut, ihr Spiel durchzuziehen. Der stark aufspielende Thomas Withopf sorgte mit zwei Treffern in Folge für Hardheims 22:19-Führung, doch innerhalb von nur einer Minute besorgte Julian Doppler den Anschlusstreffer für die Gäste und leitete damit bereits die überaus spannende Schlussphase ein.

Fünf Minuten vor Spielende erzielte Robin Steinbach Hardheims 24:23-Führung, die im Gegenzug von Nick Stahl ausgeglichen wurde. Abermals gingen die Gäste durch Julian Doppler in Führung, die dann Marek Käflein im Gegenzug egalisierte. Somit war der Ball in den Händen der Gäste, die noch knapp eine Minute für ihren vermeintlich letzten Angriff hatten. Daniel Schweizer traf schließlich 15 Sekunden vor Spielende zum Endstand von 25:26. Fast hätte es doch noch zum Ausgleich gereicht, doch der Treffer von Silas Hefner fand bei den Unparteiischen keine Anerkennung. Sie entschieden letztlich auf einen „finalen Freiwurf“, den Robin Steinbach aus denkbar ungünstiger Außenposition nicht verwandeln konnte. So stand der TVH, der eine gute Leistung gezeigt hatte, am Ende wieder mit leeren Händen da.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018