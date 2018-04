Umstellung der Gäste spielte in die Karten

Anzeige

Viele Abschlüsse der Buchener landeten zunächst neben dem Tor oder in den Händen der gegnerischen Torfrau. Durch zahlreiche Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten und hektischem Auftreten des TSV schaffte man es nicht, in Führung zu gehen und mussten die Horkheimer davon ziehen lassen. Somit zeigte die Uhr zur Pause einen Fünf-Tore-Rückstand für die Buchenerinnen an: 7:12.

Hängende Köpfe und Frust über die eigene Leistung waren in der Kabine der Mädels vorzufinden. Der aufgebrachte Trainer Andreas Hollerbach machte deutlich, die nächsten 30 Minuten aktiver zu sein.

Mit dieser Einstellung und einigen personellen Veränderungen ging der TSV wieder „auf die Platte“ und schaffte es, in den ersten zwei Minuten mit drei Toren aufzuschließen. Es schien, als stünde eine andere Mannschaft auf dem Feld als in der ersten Hälfte. Das Spiel hatte an Tempo gewonnen, und die Bälle wurden sicher eingenetzt. Somit schafften es die Buchenerinnen in der 40. Minute durch ein Siebenmeter-Tor von Catharina Henn zur ersten Führung: 14:13. In die Karten spielte noch die Umstellung der Gäste auf eine 4:2-Abwehr, die große Lücken zu Gunsten des TSV riss. 21:17 hieß es am Ende dank einer starken Mannschaftsleistung. gr

