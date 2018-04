Umzug wegen des „Keep it true“-Festivals

Anzeige

Das letzte Saisonspiel der Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur steht an. Die Partie findet allerdings nicht wie gewohnt in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen statt, sondern ausnahmsweise in der Stadthalle in Lauda. Beginn der Begegnung gegen die Gäste von der TSG Wiesloch ist am morgigen Samstag um 17.30 Uhr. Die Verlegung notwendig gemacht hat das „Keep it true“-Festival, das am Wochenende in Königshofen stattfindet.

Völlig befreit aufspielen

Am vergangenen Spieltag haben die HG-Frauen unglücklich mit 22:23 gegen das Team aus Schriesheim verloren. Dennoch war nach der Partie aufgrund der Niederlagen der Tabellennachbarn Rot und Neureut der Klassenerhalt gesichert. Somit kann man nun völlig befreit in das letzte Spiel der Saison gehen. Vor allen Dingen möchte man in diesem letzten Auftritt noch einmal zeigen, was man kann. Dadurch will man die letzten beiden Niederlagen vergessen machen.

Allerdings wird dies gegen den Tabellenzweiten aus Wiesloch sicherlich keine leichte Aufgabe werden. Es wird vornehmlich darauf ankommen, über die gesamte Spielzeit defensiv als Mannschaft gut zu stehen.