Unerwartete Zitterpartie endet erfolgreich

TV Schriesheim – Birkenau II 31:21

Angeführt von der 14-fachen Torschützin Sabrina Matthes ließ der TV Schriesheim den abstiegsbedrohten Odenwälderinnen keine Chance und festigte damit zugleich den eigenen sechsten Rang. Nur in der ersten Hälfte hatte das Team von Trainer Marcus Otterstätter noch Probleme gegen die junge Gäste-Mannschaft, lag sogar 5:6 (11.) zurück, fing sich aber noch vor der Pause. Das 16:12 sorgte beim Gang in die Kabine schon für Zuversicht und als nach dem Seitenwechsel auf 26:16 (45.) erhöht wurde, war die Messe gelesen. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018