Ungefährdeter Erfolg zum Jahresabschluss

Viernheim.Mit einem souveränen 29:18 (13:8)-Heimsieg haben sich die Badenliga-Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim am Donnerstagabend in die Winterpause verabschiedet. Durch den Erfolg gegen die SG Pforzheim/Eutingen ist den Südhessinnen der zweite Platz zum Jahreswechsel nicht mehr zu nehmen.

„Damit haben wir eine sehr gute erste Saisonhälfte erfolgreich beendet“, freute sich Trainer Matthias Kolander. Aber auch wenn man derzeit gleichauf ist mit Spitzenreiter Saase, will er an seinem Ziel nichts ändern: „Wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben. Wir haben einige Langzeitverletzte wie Sarah Bäcker und Anna Elfner, die beide wohl diese Runde eher nicht mehr dabei sein werden. Da muss man realistisch sein und sagen, dass wir mit einem Platz zwischen zwei und vier am Ende zufrieden sein könnten. Aber natürlich gilt auch, dass man immer so gut wie möglich abschneiden möchte“, erklärt Kolander.

Am Donnerstagabend musste der Coach nicht lange um die Punkte bangen. Nur bis zum 6:5 (15.) blieb es eng, dann erhöhte Viernheim auf 12:6 und als der Vorsprung trotz Gegenwehr der Pforzheimerinnen in der zweiten Hälfte von 15:12 (36.) auf 22:12 (50.) anwuchs, was die Messe gelesen. „Danach wurde es etwas zäh, aber in Gefahr sind wir zu keiner Zeit geraten. Das war ein glanzloser, aber nie gefährdeter Erfolg zum Jahresabschluss“, war Kolander zufrieden.

TSV Amicitia: Reinhard – Leuthner, Leusmann (1), Dietrich (7/1), Mieley (5), Fischer (4), L. Stein (4), König (2), Matthias (3), Mohr (2), Schütz (1).

Heute um 18 Uhr muss die HG Saase noch einmal ran, will mit einem Sieg beim TSV Rot ungeschlagen bleiben und die Tabellenführung untermauern. Im Hinspiel gewann das Team von HG-Trainer Carsten Sender in eigener Halle mit 33:27 und geht angesichts der zuletzt überzeugenden Vorstellungen auch als Favorit in das Rückspiel. me

