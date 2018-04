Versprechen gehalten

Anzeige

DJK Rimpar Wölfe – SG BBM Bietigheim 25:24

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Kraus (5 Tore), Schmitt, Schömig (1), Böhm, Gempp (1), Schmidt (8/davon 2 Siebenmeter), Kaufmann (2), Bauer (2), Brielmeier (3), Herth, Sauer (3). Zuschauer: 1650.

Versprechen muss man halten. Und versprochen hatten die Wölfe ihrem Trainer Matthias Obinger, ein anderes Gesicht zu zeigen als noch im Freitagsspiel in Balingen, in dem sie ziemlich sang- und klanglos eine Neun-Tore-„Klatsche“ über sich ergehen lassen mussten. Um es kurz zu machen: Sie haben ihr Versprechen nicht nur gehalten, sondern dem designierten Aufsteiger ins deutsche Oberhaus einen großen Kampf geliefert und am Ende gar beide Punkte in Würzburg (beziehungsweise Rimpar) behalten.