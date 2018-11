Viernheim fehlt Disziplin

Viernheim.Undiszipliniertheiten haben den Badenliga-Handballern des TSV Amicitia Viernheim zwei Punkte gekostet: Bei der SG Stutensee-Weingarten agierten die Südhessen am Donnerstag phasenweise unbeherrscht und leisteten sich zudem auch insgesamt sechs Minuten Unterzahl wegen Meckerns. „Das geht so gar nicht“, war Viernheims Trainer Frank Herbert nach der 26:34 (13:17) angefressen.

Viel Zeit, um sich über diese Niederlage zu ärgern, haben die Viernheimer nicht. Schon heute Abend (19.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den TV Hardheim an. „Das wird schwer. Man darf sich nicht vom Tabellenstand Hardheims blenden lassen, sondern muss sehen, gegen wen die schon alles gespielt haben. Hardheim hat gegen Spitzenmannschaften achtbare Ergebnisse erzielt“, warnt Herbert vor dem Schlusslicht, dass gerade einmal drei magere Punkte eingefahren hat.

Videostudium zur Vorbereitung

„Das ist richtig gefährlich, zumal wir nach dem Stutensee-Spiel keine Vorbereitung haben“, kann Herbert seine Mannschaft nur noch einmal mit einem Videostudium auf das heutige Spiel einstellen. „Wir werden aber auch noch ein paar deutliche Worte zur Niederlage von Donnerstag sagen. Ein paar Dinge, die wir uns da geleistet haben, gehen gar nicht“, so der TSV-Amicitia-Trainer.

In Stutensee startete Viernheim stark, führte 6:2 (11.), dann riss der Faden. Die Spieler waren zu lethargisch in der Rückwärtsbewegung, so dass die Gastgeber immer wieder gefährliche Konter laufen konnten. Nach dem 8:5 gerieten die Südhessen mit 8:12 ins Hintertreffen und gingen mit einem 13:17 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Viernheim einen Top-Start, war schnell auf 16:18 dran, vergab dann aber zwei Strafwürfe durch Pal Megyeri und Holger Hubert und kassierte auch noch in doppelter Überzahl ein Gegentor zum 16:19 (39.). Ganz bitter: Nach dem 19:21 (43.) kassierte Robin Helbig wegen Meckerns eine doppelte Zeitstrafe, Stutensee nutzte diese und bog beim 24:19 (48.) auf die Siegerstraße ein.

In der Schlussphase setzte Herbert alles auf eine Karte, ließ eine offene Manndeckung spielen, „aber das war wohl das letzte Mal, dass ich das hier versucht habe“, musste er erkennen, dass seine Spieler diese Variante nicht erfolgreich umsetzen können. „Da fehlt die Überzeugung, die man dabei zwingend bracht“, so der Trainer, der außer dem kämpferisch starken Marcel König keinen Akteur hervorheben wollte.

TSV Amicitia: Koch, Lazaro Garcia – Megyeri, Willner (2), Unger (1), Seib (4), Herbert (1), Helbig (1), Oswald, Schaal, Geisler (2), Seel (2), Hubert (4), König (9/1).

Friedrichsfeld mit Rückenwind

Nach dem 26:25-Sieg aus Hardheim, geht der TV Friedrichsfeld morgen mit Rückenwind ins Heimspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen II. „Hardheim hat uns allen sehr gutgetan“, sagt TVF-Sprecher Florian Kuhn. Tatsächlich war das Auswärtsspiel ein Höhepunkt, da zwei Busse voller Fans mitgereist waren und für tolle Unterstützung sorgten.

„Jetzt wollen wir an dieses positive Ergebnis anknüpfen. Wir wissen, dass wir bislang zu Hause nicht überzeugt haben, aber das soll sich ändern“, so Kuhn. Friedrichsfelds Trainer Marco Dubois kann gegen den Tabellenelften bis auf den privat verhinderten Sebastian Schubert auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018