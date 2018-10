Viernheim meldet sich im Derby zurück

Viernheim.Sie hatten sich so viel vorgenommen, die Handballer des TV Friedrichsfeld. Endlich wollten sie beim TSV Amicitia Viernheim punkten, wollten von der Verletzungsmisere und der allgemeinen Verunsicherung der Südhessen profitieren. Doch dann wurde das Badenliga-Derby zu einer überraschend klaren Angelegenheit für die Gastgeber, die mit 31:19 (13:10) gewannen und damit ihre ersten Punkte einfuhren.

„Natürlich ist die Erleichterung riesig. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach, die 0:8 Punkte haben die Mannschaft und auch mich natürlich gewaltig geärgert“, so TSV-Amicitia-Trainer Frank Herbert nach der Schlusssirene. Großen Anteil am Heimsieg hatte Holger Hubert, der nach seinem Bandscheibenvorfall erstmals wieder im Kader stand. Er ist zwar noch weit von seiner ursprünglichen Leistung entfernt, aber alleine sein Mitwirken beflügelte die junge Viernheimer Mannschaft und gab ihr die notwendige Sicherheit. Zudem konnte sich durch Hubert auf der Spielmacherposition Dymal Kernaja ganz auf das Torewerfen von der Halbposition konzentrieren und machte dies mit zehn Treffern glänzend.

Bei Friedrichsfeld lief indes wenig zusammen. Auch das Torhüterduell – im Vorfeld noch zugunsten des TVF gewertet – ging an die Viernheimer. Raul Lazaro Garcia und Patrick Koch waren deutlich stabiler in ihrer Leistung als die in den letzten Wochen starken Christian Schemenauer und Marc Kolander aufseiten der Gäste.

Zu viele technische Fehler

Allerdings war auch nicht alles schlecht bei den Friedrichsfeldern: In der ersten Hälfte hielt das Team von Trainer Marco Dubois sehr gut mit, auch wenn es mit dem Ausfall von Daniel Schweizer (Wadenverletzung) bereits nach zehn Minuten einen Rückschlag hinnehmen musste. Über 3:3 und 6:8 (16.) hielt Friedrichsfeld auch beim 10:11 (24.) noch gut mit, leistete sich dann aber technische Fehler, die Viernheim nutzte, um zur Pause auf drei Tore zu erhöhen. Für die zweite Hälfte hatten sich Dubois und Co. dann viel vorgenommen – konnten aber nur wenig davon umsetzen. Nach dem 12:13 geriet der TVF mit 12:17 und 13:20 (45.) in Rückstand, was in der Harbig-Halle die Entscheidung war.

„Das wurde am Schluss etwas zu deutlich. Klar ist der Sieg von Viernheim verdient, weil wir vorne zu viele Chancen ausgelassen haben“, bilanzierte TVF-Sprecher Florian Kuhn. Jetzt müssen wir dieses Spiel schnell abhaken und wieder nach vorne blicken: Nächsten Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen St. Leon/Reilingen eine richtungsweisende Partie auf uns.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018