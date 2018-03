Viernheim mit Glück und Wille

Anzeige

Viernheim.Derbys haben ihre eigenen Gesetze: Im Nachbarschaftsduell der Frauenhandball-Badenliga wurde diese Sportlerweisheit mal wieder belegt, der zuletzt arg gebeutelte TSV Amicitia Viernheim setzte sich gegen die so stark eingeschätzte HG Saase mit 30:29 (13:13) durch.

„Meine Mädels waren heiß auf dieses Spiel, wollten zeigen, dass unsere beiden letzten schwachen Spiele Ausrutscher waren und auch Revanche nehmen für das Hinspiel“, erinnert Viernheims Trainer Matthias Kolander an die 18:34-Schlappe aus dem letzten Oktober. „Die Einstellung, der Kampf – das hat heute zu hundert Prozent gestimmt“, so der Coach, der von einer „geschlossen starken Mannschaftsleistung“ sprach.

Tatsächlich waren die Viernheimerinnen kaum auszurechnen und von allen Positionen torgefährlich. Man darf allerdings auch nicht außer Acht lassen, dass bei Saase unter anderem die frühere Zweitliga-Spielerin Antonia Grössl fehlte. Dennoch: Während sich für den TSV Amicitia neun Spielerinnen in die Torschützenliste eintrugen, waren es bei der HG gerade einmal vier. „Das zeigt auch, dass wir in der Deckung gut gearbeitet haben“, so Kolander, der nach der von Anfang bis Ende sehr ausgeglichenen Partie zugab: „Wir hatten das Glück auf unserer Seite. Es hätte auch andersherum ausgehen können.“