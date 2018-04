Viernheim sehnt Saisonende herbei

Anzeige

HG Saase – TSV Rot 35:30 (19:14). Glanzlos, aber erfolgreich setzte sich die HG gegen den Tabellenvorletzten durch. Nach dem 11:11 (17.) führten die Bergsträßerinnen stets, kassierten aber kurz vor dem Ende tatsächlich noch den 26:26- und 27:27-Ausgleich (52.). Doch die schlussphase gehörte dann wieder Saase, das Rot zum 31:27 (56.) auskonterte.

TSG Wiesloch – SG Heddesheim 25:18 (15:10). Nichts zu holen gab es für die Heddesheimerinnen beim Meisterschaftskandidaten in Wiesloch. Die Mannschaft von Trainer Branko Dojcak, die einmal mehr mit dem letzten Aufgebot angetreten war, geriet schon in der ersten Hälfte mit 5:9 (17.) und 8:15 (26.) ins Hintertreffen. Dank großem Kampf kam die SGH zwar zehn Minuten vor dem Ende noch einmal auf 17:18 (51.) heran, aber dann fehlte die Kraft, um die Partie tatsächlich noch zu drehen und Wiesloch machte mit dem 23:17 (55.) binnen vier Minuten alles klar. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018